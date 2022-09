Koffieloze koffie strijdt tegen ontbossing

AMSTERDAM – De Nederlandse startup Northern Wonder is er in geslaagd om koffie te maken zonder koffiebonen. Onder de naam Coffee Free Coffee wordt het product op de markt gebracht. In plaats van koffiebonen is het gemaakt van niet-tropische ingrediënten zoals lupineboon, kikkererwten en zwarte bes. Het bedrijf wil met de koffieloze koffie de strijd aangaan tegen ontbossing.