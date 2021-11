'Kooi-eieren passen niet in duurzame veehouderij in Nederland'

NIJMEGEN – Compassion in World Farming (CIWF) concludeert in het vijfde Eggtrack Rapport dat er wereldwijd steeds meer bedrijven stoppen met het gebruik van eieren van kippen uit kooien. Het bedrijf onderzocht 219 grote voedingsbedrijven voor het rapport.

71 procent van onderzochte voedingsbedrijven geeft aan te werken naar bedrijfsvoering zonder kooien, tegenover 63 procent in het vorige jaar.

Eggtrack

In het jaarlijkse rapport worden de ontwikkelingen van kooi-eieren door grote voedingsbedrijven gevolgd. Dit jaar deed de Europese Commissie de toezegging dat er vanaf 2027 een einde komt aan kooien voor alle dieren in de veehouderij. Deze toezegging komt voort uit een Europees burgerinitiatief ‘Stop de Kooien/End the Cage Age’, dat 1,4 miljoen Europeanen ondertekenden en waarvan CIWF initiatiefnemer is. Tien grote voedingsbedrijven, waaronder Barilla, Ferrero en Unilever, betuigden begin dit jaar hun steun aan het burgerinitiatief.

Toekomst

Volgens Geert Laugs, directeur CIWF Nederland, hebben kooi-eieren geen toekomst: “Het is niet meer van deze tijd om kippen op te sluiten in krappe draadgazen kooien. Consumenten willen het niet en bedrijven over de hele wereld mijden kooi-eieren steeds meer.” Miljoenen kippen in Nederland worden nog in kooien gehouden voor eierenproductie, hierover zegt Laugs: “Dat er nog altijd miljoenen Nederlandse kippen in kooien zitten, is schandalig. Deze manier van dieren houden past niet in een toekomstbestendige, duurzame veehouderij in Nederland.”

