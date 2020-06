Krachtenbundeling Roem van Yerseke en Prins & Dingemanse

YERSEKE - Roem van Yerseke en de Koninklijke Prins & Dingemanse gaan samen verder onder de vlag van Roem van Yerseke. De twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in de kweek, verwerking en handel in mosselen en oesters willen op deze manier elkaar versterken.

“Dit stelt ons in staat om de marktpositie op een unieke manier te versterken”, vertelt Johan Lacor, directeur van Roem van Yerseke. Het grote voordeel van de samenwerking is volgens Jan Prins, directeur van Prins & Dingemanse, dat door de geografische spreiding de beschikbaarheid van natuurproducten wordt gegarandeerd. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn twee speerpunten die bij beide bedrijven altijd hoog in het vaandel hebben gestaan en hier wordt in de toekomst niet op afgedongen.

Visie

De twee partijen hebben met het oog op de toekomst initiatieven genomen door enerzijds het opkweken van oesterbroed in een schelpdier hatchery en anderzijds energie te steken in alternatieve kweek (MZI) van mosselen. “Door deze krachtenbundeling en een eenduidige visie ontstaat er een zeer sterke marktspeler in de sector van de schaal- en schelpdieren, zowel nationaal als internationaal gezien. Niet alleen de producten mosselen en oesters, maar ook garnalen spelen een hoofdrol in het assortiment”, laten de twee bedrijven weten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops