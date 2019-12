Kroon op het Werk bedankt iedereen voor het vertrouwen

FoodyBox sluit zesde aaneengesloten jaar succesvol af

KOOG AAN DE ZAAN - Met de Foodybox Kerst wordt voor het zesde jaar op rij een succesvolle editie van de Foodybox afgesloten. “We zijn in 2014 met de Foodybox begonnen en zes jaar later is het tot een echt begrip uitgegroeid”, zo vertelt Robert Kroon, directeur van PR-bureau Kroon op het Werk. “We willen alle fabrikanten bedanken voor het vertrouwen dat ze al die jaren in ons hebben gesteld.”

“De fabrikanten die in 2019 van de Foodybox een succes hebben gemaakt zijn, voor de lente-editie; Andros Nederland, Drunken Mel, Kuperus Foods (zwarte knoflook), Luiten Food (LeJean), McCormic, Gran Food (Saitaku) en Tilda Rice. De zomer-Foodybox werd gevuld door The Greenery (Cumelo), Pietercil Barends (Filippo Berio), Intercheese (Yellow Burger), John West Holland, Epos (LeQrs), Walraven Sax (Pallini Limoncello), Quality Spirits (Ron Abuelo), Gilad Produce (Black Bullet) en Pietercil Barends (Al’Fez). In de herfst-editie zaten producten van Pietercil Barends (Filippo Berio),The Greenery (Sweet Sensation peer), Grozette, innocent en Van TON (vijgen chutney mosterd). Om het jaar feestelijk af te sluiten puilt de Foodybox Kerst uit met producten van Walraven Sax (Amarula), Royal Swinkels (Cornet en Rodenbach), Pietercil Barends (Del Monte Fruit Fusions), Emmi, Kuperus Foods (Floky), Looye Kwekers (Honingtomaten), Next foods (Nucao), Ruscello Black Lemon, Gran Food (Saitaku), Spar Holding, Udea, Van der Meulen (One-bite Dippers), Verbunt Verlinden (Errázuriz). Alle producten uit de Foodybox zijn hier te vinden.

20 in 2020

Kroon op het Werk bestaat in 2020 welgeteld 20 jaar. Kroon: “Komend jaar zullen wij niet alleen de consument weer verrassen met de Foodybox, maar ook de hele branche kan een verrassing verwachten in verband met ons 20-jarig jubileum. Hoe we dat gaan vieren blijft nog even geheim, maar tot die tijd wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een succesvol nieuw jaar!”

De eerste Foodybox van volgend jaar is de lente-box en deze verschijnt eind maart 2020.



Bron: Levensmiddelenkrant