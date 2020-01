Kruidvat en Trekpleister nu 100 procent rookvrij

Tabak maakt plaats voor waarde-artikelen bij A.S.Watson

RENSWOUDE - Tabak is nu echt uit de verkoop bij Kruidvat en Trekpleister. Eigenaar A.S. Watson vindt tabaksproducten niet bij de waarden van de formules passen. Het bedrijf faseerde de verkoop in twee jaar uit.

Het moederbedrijf heeft daarbij naar eigen zeggen wel een financiële afweging gemaakt, maar geeft daar niets over prijs. “Wij hebben vanuit bedrijfseconomische en praktische overwegingen gekozen voor een verantwoord afbouwscenario”, laat woordvoerder José Mes weten. “Wij verkochten de rookwaren als serviceartikel en hadden slechts een beperkt aanbod. Hoewel het producten van hoge waarde betreft, vertegenwoordigden deze producten een klein percentage van de omzet.”

Energiedrank

Tabak verdwijnt omdat gezondheid een belangrijke plaats inneemt bij de formules. “De verkoop van tabaksproducten past hier niet bij”, zegt Ed van de Weerd, ceo van A.S. Watson Benelux. Tabak is wel het enige product dat ter discussie staat en verdwijnt. Dit zal voorlopig zo blijven. Mes: “Tabak is een zeer dodelijk product. Een op de twee gebruikers overlijdt aan de gevolgen van roken. Dit is met bijvoorbeeld snoep of energiedrank niet het geval. Snoep is voor de meeste mensen af en toe een verwennerij voor zichzelf en daarmee van een andere orde dan tabakswaren. Uiteraard geldt hier wel het advies: consumeer het met mate.”

Rookvrije generatie

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis is blij met het besluit van A.S. Watson. “Het initiatief van Kruidvat en Trekpleister om in alle 1430 winkels helemaal te stoppen met de verkoop van tabak is een belangrijke stap op weg naar de rookvrije generatie. Ik hoop dat dit goede voorbeeld gevolgd wordt door andere winkelketens en supermarkten.”

Scheermesjes

De lege ruimte gebruiken de formules nu voor de verkoop van waarde-artikelen zoals elektrische tandenborstels en scheermesjes. De dummy’s hiervan liggen nu vaak in het winkelschap.

Bron: Levensmiddelenkrant