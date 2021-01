Kruidvat huismerken vallen in de prijzen

RENSWOUDE – In de verkiezingen ‘Huismerk Product van het jaar 2021’ hebben vijf Kruidvat huismerkproducten een categorie gewonnen. Het is voor het eerst dat de organisatie achter de jaarlijkse productverkiezing ‘Gekozen Product van het Jaar’ ook op zoek is gegaan naar de beste huismerkproducten van het jaar.