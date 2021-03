Kruidvat lanceert nieuwe campagne

RENSWOUDE – In zijn nieuwe landelijke reclame wil Kruidvat dat de consument niet alleen weet dát Kruidvat voordelig is, maar ook waarom. Het bedrijf wil daarmee uitstralen er voor alle consumenten te zijn.

“In onze nieuwe campagne wordt onze missie nog krachtiger en nadrukkelijker voor het voetlicht gebracht. Juist in een tijd waarin de behoefte aan optimisme en toegankelijkheid erg groot is, is het extra belangrijk dat iedereen zich mooi, gezond en goed voelt”, vertelt Brenda Smith, directeur marketing van Kruidvat.

In de nieuwe tv-commercial staat ‘single moeder’ Lies symbool voor alle Nederlanders met een druk leven. En voor wie goed, mooi en gezond voelen zonder hiervoor te veel te betalen extra belangrijk is. “Met Lies als gezicht van onze campagne bouwen we aan herkenbaarheid, maar zijn we tegelijkertijd ook onderscheidend. Zij probeert – net als heel Nederland – allerlei ballen tegelijk hoog te houden. Want tussen alle traditionele reclamegezinnen die Nederland al rijk is, is een single moeder een verfrissende afwisseling”, zegt Esther Pas, managing director van DDB Unlimited – de producent.

Bron: Levensmiddelenkrant