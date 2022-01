Kruidvat Valkenburg is beste van het land

VALKENBURG – De Kruidvatwinkel aan Irmengardpassage 7 in Valkenburg is uitgeroepen tot het beste Kruidvatfiliaal van Nederland. De zaak scoorde het best van bijna 1000 winkels op klanttevredenheid, winkelbeeld en ‘het stapje extra inzet’. Het winnende team mag op reis en de eerste 100 klanten van de winkel worden getrakteerd.