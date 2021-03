La Vache qui rit bestaat 100 jaar

SCHOONREWOERD – La Vache qui rit bestaat dit jaar 100 jaar. Het Franse kazenmerk komt daarom met de Lach & Doneer campagne voor CliniClowns. Het doel van deze campagne is lachen stimuleren.

Het is volgens de fabrikant van de Franse smeerkaas wetenschappelijk bewezen dat ‘lachen’ levens positief kan veranderen. Daarom wil La Vache qui rit consumenten aanmoedigen om het leven vaker toe te lachen.

Campagnewebsite

De internationale campagne moedigt consumenten overal ter wereld aan om via een speciale campagnewebsite hun eigen lach op te nemen en te delen. In Nederland wordt elke lach door La Vache qui rit omgezet in een donatie aan CliniClowns.

Het product is tijdelijk verpakt in een feestelijke 100 jaar limited edition verpakking. Aan de kaas zelf is niks veranderd. De campagne is volop zichtbaar op televisie, digital en social media.

Bron: Levensmiddelenkrant