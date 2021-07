Lassie: ‘Wij hebben veel geïnvesteerd in kennisvergaging'

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Rijst & deegwaren, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Lassie

WORMER - Hoera, Lassie heeft gewonnen op het criterium Succes van producten en innovaties in de categorie Rijst & deegwaren. Fu Ying Chi en Paul Stam, respectievelijk trade marketing manager en innovation manager bij Lassie, reageren op de winst.

Wat vinden jullie ervan?

“In 2018 hebben we het merk binnenstebuiten gekeerd. Vanuit een groot merkonderzoek onder de Lassie-consument hebben we met nieuwe, verse inzichten het verpakkingsdesign onderhanden genomen en een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld. Vervolgens hebben we onze innovatiefunnel bekeken en zijn we vele nieuwe projecten gestart. Veel onderhoud en optimalisatie dus, maar ook al drie jaar op rij een innovatief nieuw concept. In 2019 hebben we een geweldig concept geïntroduceerd in de basis, de Lassie Half Volkoren, hiermee inspelend op de groeiende behoefte aan gezond. In 2020 hebben we onze ready-to-eat granenrange geïntroduceerd, inspelend op gemak. En dit jaar zijn we gekomen met Lassie Poke Bowl, een nieuw concept in de categorie, en al is het nog te vroeg om te beoordelen of het een succes is, de eerste verkoopresultaten zijn zeer overweldigend. Dus dat met name onze introducties niet onopgemerkt zijn gebleven, is natuurlijk een mooi compliment voor ons.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We hebben veel geïnvesteerd in kennisvergaring als het gaat om consument- en shopperonderzoek. De informatie en kennis uit die onderzoeken delen wij graag met onze handelspartners in speciale deep dive-sessies.”

Hoe verleiden jullie de consument?

“Naast de reguliere folderactiviteiten willen we de shopper graag inspireren als het gaat om variatie in het eetpatroon. Dat doen we op de winkelvloer met name door kookdemo’s. We zoeken hier veelal de samenwerking met collegaleveranciers.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie merk aan?

“In 2019 hebben we sinds lange tijd een brand tracker uitgevoerd om een nulmeting te hebben ten aanzien van merkbekendheid en merkvoorkeur. In mei van dit jaar hebben we de een-meting gedaan en we zijn 10 procent gestegen op onze TOM (top of mind) en 11 procent in voorkeur. ‘Kan niet mislukken’ zit zo in het merk gebakken, dus dat zien we nog steeds terug, maar gelukkig zien we ook dat de consument aangeeft dat Lassie ‘Altijd goed’ is, de pay-off die we nu al meerdere jaren voeren. Kortom, we zijn zeer tevreden met hoe het merk erbij staat, met de innovaties die uit onze funnel komen en over het algemeen is de samenwerking met al onze retailpartners goed. Wat mij betreft zouden onze innovaties wat sneller geaccepteerd mogen worden, maar ik begrijp dat category managers afgerekend worden op andere kpi’s.”



René van der Post

Category manager DKW bij Hoogvliet over Lassie:

“Lassie is een leverancier die echt oog heeft voor wat de consument wil. Daardoor komen zij met diverse succesvolle introducties die aansluiten bij de vraag.”



Bron: Levensmiddelenkrant