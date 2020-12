Leffe doneert 1.100 Michelin-ster maaltijden 

ROTTERDAM – Leffe doneert 1.100 maaltijden van sterrenchefs aan vier ziekenhuizen in Nederland, België en Frankrijk. Ook doneert de brouwer ruim 28.000 flesjes alcoholvrij Leffe en glazen waarop een boodschap van dankbaarheid staat.

Samen met Hans Van Wolde van Brut 172 en Lionel Rigolet van Comme Chez Soi doneert Leffe kant-en-klare gerechten. In Nederland zijn dit Limburgse gehaktballetjes - en een vegetarische variant daarvan - gemaakt met alcoholvrije Leffe. De 275 lunchmaaltijden per ziekenhuis, worden met de Leffe truck afgeleverd bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en ziekenhuizen in Dinant, Antwerpen en Valenciennes.

Jasper Kessels, retaildirecteur bij AB InBev: “Het is een klein gebaar, maar juist in deze tijden hopen we dat zo’n gebaar het verschil kan maken voor de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops