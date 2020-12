Lemar wint Innova Klassiek: ‘Op ambachtelijke wijze gebakken, dat proef je’

Innova Klassiek-winnaar: Eat Natural super granola gluten free, Distributeur: Lemar

OEVELAKEN - Lemar introduceerde in 2016 met succes onder het merk Eat Natural de super granola gluten free. Een gat in de markt, zoals zij het zelf zien, die nu wordt bekroond met een Innova Klassiek-award. Jur van de Vlasakker, brand manager Eat Natural bij Lemar, spreekt zich uit over de overwinning.

Wat vinden jullie ervan om de Innova Klassiek te winnen?

“Als Lemar zijn we supertrots op het winnen van deze prijs. We zijn enorm blij met de waardering van onze handelspartners voor ons als merkenbouwers voor het merk Eat Natural. De super granola-range is erg belangrijk voor ons.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“De super granola-range is jaren geleden met veel aandacht en passie ontwikkeld met het Eat Natural-team in het Verenigd Koninkrijk. Na het succes van onder andere de noten en zaden muesli, hebben we in 2016 de super granolarange ontwikkeld, bestaande uit de protein packed, extreme cacao en gluten free. Die laatste hebben we ontwikkeld door goed te luisteren naar de behoeftes en wensen van onze partners en de glutenvrije consument: verantwoord ontbijten zonder concessies te hoeven doen aan smaak. Dat hebben wij voor elkaar gekregen.”

Wat maakt jullie glutenvrije granola zo uniek?

“De unieke krokante textuur en de heerlijke smaak zijn kenmerkend voor het succes. Het recept bestaat uit een onweerstaanbare mix van geroosterde kikkererwten, knapperige boekweit en volkorenhaver. Dat zijn de absolute helden van deze award-winning granola. Bovendien wordt dit product net als alle ontbijtgranen van Eat Natural met de hand gemixt en vervolgens heel langzaam geroosterd om het extra krokant te maken. Die ambachtelijke wijze, alsof de consument het zelf thuis in de oven bakt: dat proef je. En dat is waar wij met Eat Natural duidelijk het verschil maken.”

Hoe kunnen retailers het product het beste aan de man brengen?

“De belangrijkste boodschap bij dit product is dat het een heerlijke glutenvrije super granola is, zonder dat de consument hoeft in te leveren op de smaak. De super granola gluten free past natuurlijk perfect in het glutenvrijeschap, maar kan ook heel goed naast de rest van onze ontbijtgranen”, vertelt Rogier Schat, sales manager bij Lemar.

Wat is de toegevoegde waarde van Lemars glutenvrije granola in de categorie?

“Het product vult volgens ons een gat in het schap. We ontvangen nog regelmatig berichten van consumenten die het product voor het eerst kopen en enorm blij zijn dat ze eindelijk een lekkere en glutenvrije granola kunnen eten. Dit soort berichten zijn de reden waarvoor we elke ochtend ons bed uitkomen.”

Edwin ten Brink - ondernemer Jumbo Ten Brink

“Lemar Eat Natural super granola gluten free is een prachtige aanvulling voor een geselecteerde groep die in de supermarkt nog te vaak moet zoeken.”