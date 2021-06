Lidl brengt pilot ‘Eco-score’ naar Nederland

HUIZEN – Lidl start als eerste supermarktketen in Nederland met een pilot op ‘Eco-score’, waarbij de ecologische impact van producten wordt berekend en wordt weergegeven op de prijskaarten. De test loopt van 2 augustus tot en met 31 oktober.

De formule lanceerde het label eerder in filialen in Berlijn. Het is een systeem dat de ecologische voetafdruk van producten labelt en evalueert. De score loopt van nul tot honderd, waarbij de laagste score een rode letter ‘E’ krijgt en de hoogste een groene ‘A’. Hiermee is het vergelijkbaar met de ‘Nutri-Score’, maar dan gericht op duurzaamheid. Tijdens de drie maanden durende proef wordt de score weergegeven op zo’n vijftig koffie- en theeproducten van Lidl. De organisatie wil met het label op eenvoudige wijze transparanter communiceren over de ecologische impact van producten.

Evalueren

Na 31 oktober gaat Lidl het resultaat van de pilot evalueren, om te bepalen of het gebruik ervan wordt voortgezet. De Eco-Score is straks te vinden in zeven winkels in de regio’s Arnhem, Ede en Nijmegen.

