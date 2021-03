Lidl opent 23 nieuwe winkels in België

Discounter heeft grote uitbreidingsplannen bij zuiderburen

MERELBEKE - Lidl wil binnen een jaar tijd 23 nieuwe winkels openen in België. Hiermee verwacht de formule onder meer vijfhonderd extra banen te creëren.

Het gaat in deze situatie om vier compleet nieuwe supermarkten in onder andere Mechelen en Sint-Niklaas. In negen andere steden, vooral in Wallonië en Brussel, vernieuwt Lidl de bestaande vestigingen naar het nieuwste winkelconcept. Tien oudere winkels zullen daarnaast naar een nieuwe locatie verhuizen. De projecten zijn onderdeel van de uitbreidingsstrategie van de formule om ruimere verkooppunten met meer licht te openen. Volgens de supermarktketen komt het assortiment van 1.900 producten op deze manier beter tot zijn recht. Lidl meent dat Belgen graag dicht bij huis willen winkelen en speelt daar graag op in. De discounter streeft ernaar om het aanbod van verse producten van lokale aanbieders voortdurend uit te breiden.

Extra aandacht

Isabelle Colbrandt, hoofd corporate communicatie, Lidl België en Luxemburg: “Wij besteden extra aandacht aan lokale producten. De Belgische consument stelt dat op prijs. Zo komt de helft van onze groenten en fruit en 90 procent van ons vlees uit België. Daarnaast komt 100 procent van onze melk en eieren uit ons land.”

Meer vegan

Lidl heeft ook het vega(n) assortiment uitgebreid met elf nieuwe producten. De formule speelt daarmee in op de groeiende vraag van een groter wordende groep vegetariërs en flexitariërs. Colbrandt: “Niet alleen de vraag naar vegetarische producten, maar ook die naar vegan stijgt. Daarom breiden we het bestaande assortiment uit met elf nieuwe vleesvervangers. We willen een grotere variatie aanbieden in dit segment, vooral omdat de klant aangeeft wekelijks te kiezen voor een vleesvervanger.”

