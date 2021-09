Lidl primeur: rijst met het Sustainable Rice Platform keurmerk

HUIZEN – Lidl is de eerste Nederlandse supermarkt waar duurzame rijst van het ‘Sustainable Rice Platform’ wordt verkocht. De basmatirijst ligt vanaf vandaag in de winkel, onder het merk ‘Golden Sun’.

Het doel van het Sustainable Rice Platform is om door middel van efficiëntere teelt- en oogstmethoden betere leefomstandigheden voor boeren te creëren en hun inkomen te vergroten. Daarnaast vermindert deze methode waterverbruik en CO₂-uitstoot, waardoor de rijst beter is voor het milieu. De rijst ligt nu in de discount-supermarkt met het groen-witte ‘Sustainable Rice Platform’ label. Met deze keuze hoopt de formule haar klanten te stimuleren duurzamere keuzes te maken.

Doel van 2025

Vorig jaar sloot Lidl zich aan bij het platform, dat onder andere wordt geleid door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP). Op basis van acht onderwerpen zijn vereisten opgesteld die een duurzaamheidsstandaard definiëren voor rijst. Nic Jooste van het Sustainable Rice Platform is enthousiast om de SRP-gecertificeerde rijst in de schappen van Lidl te zien: “Lidl neemt nu in Nederland de voortrekkersrol en we hopen dat andere supermarkten snel dit voorbeeld volgen. De Golden Sun Basmatirijst van Lidl brengt het Sustainable Rice Platform weer een stap dichterbij haar doel om tegen 2025 minstens 1 miljoen rijstboeren te ondersteunen.”

Bron: Levensmiddelenkrant