Lidl start campagne voor gezondere leefstijl

HUIZEN – Lidl trapt de campagne af waarin een gezonde leefstijl voor iedereen bereikbaar wordt gemaakt. De campagne wordt het gehele jaar als rode draad door alle activiteiten vervlochten.

Volgens de discounter is voor veel consumenten een gezonde eetstijl lastig te bereiken. Het zou vaak minder lekker, moeilijker te bereiden en een stuk duurder zijn. “Om een gezonde leefstijl langdurig vol te houden, is het noodzakelijk dat het betaalbaar blijft. Eenvoud en lage prijzen zijn dus key issues als het gaat om het veranderen van gedrag op de lange termijn”, aldus Lidl.

Campagne

In de nieuwe campagne laat de supermarkt zien hoe klanten op eenvoudige manier een gezonde leefstijl kunnen adapteren. Dit wil de supermarkt op zo’n manier doen dat goede voornemens niet alleen in januari worden gevolgd, maar het hele jaar lang. Het uiteindelijke doel is een gezonde manier van leven op de lange termijn. Het Lidl-assortiment met eiwitrijke, koolhydraatarme en gezonde tussendoortjes is de afgelopen een stuk gegroeid. Net als het aantal producten die vezelrijk zijn of minder zout, suiker of vet bevatten. De supermarkt zegt zich te onderscheiden van andere formules door gezonde producten voor lage prijs aan te bieden.

Aankomende zondag start te campagne met een tv-commercial. De campagne is te volgen op de radio en verschillende print-, online en social uitingen.

Bron: Levensmiddelenkrant