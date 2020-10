Lidl vooruitstrevend in maken groene keuzes

Discounter voelt verantwoordelijkheid

NIEUWVEEN - Dat duurzaamheid en lage prijzen prima hand in hand -kunnen gaan, bewijst supermarktformule Lidl. De discounter timmert hard aan de weg op het gebied van duurzame bouw, assortiment en de strijd tegen voedselverspilling. “We kúnnen niet anders.”

Ze stapten als eerste retailer met alle winkels van het aardgas af, hebben als enige super de meest milieu- en diervriendelijke eieren ter wereld van Kipster in de schappen en bieden sinds kort zuivelproducten op de laatste dag van hun houdbaarheidsdatum aan voor een spotprijs. Lidl houdt niet van half werk als het om duurzaamheid gaat. Levensmiddelenkrant sprak met Quirine de Weerd, hoofd corporate social responsibility & relations, over drie recente, duurzame initiatieven van het bedrijf.



Duurzaamheid gaat vaak gepaard met investeringen; past dat eigenlijk wel bij een discounter als Lidl?

“Wil je in de toekomst succesvol zijn als onderneming, dan is een duurzaam beleid essentieel. Die overtuiging zat er bij Lidl al vroeg in; we kúnnen niet anders. Klanten verwachten het ook van ons. Bovendien zijn we inmiddels de derde retailer ter wereld, daarbij komt ook die verantwoordelijkheid.

Lidl is een zuinig bedrijf, dat zie je terug in onze prijzen. Duurzaam ondernemerschap past daar juist uitstekend bij. Zonnepanelen zijn inderdaad een flinke investering, maar die verdien je binnen vijf tot zeven jaar terug. En bij het tegengaan van voedselverspilling snijdt het mes aan twee kanten: Lidl vermindert haar verspilling en wij bieden voedsel aan klanten voor een heel kleine prijs.”



Wat doet Lidl aan de vermindering van voedselverspilling?

“Daar zaten we echt mee in onze maag, voedselverspilling past zó niet bij Lidl. We hebben ons daarom aangesloten bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, die net als wij streeft naar 50 procent minder verspilling in de hele voedselketen in 2030. Daarom bieden we sinds eind augustus onder andere kaas, brood en melk op de laatste dag van hun houdbaarheidsdatum aan voor 25 cent. Vis, vlees en vegaproducten gaan op de laatste dag van houdbaarheid voor 50 cent de deur uit. Klanten kunnen de producten herkennen aan de Verspil mij niet -stickers. Groenten en fruit die de houdbaarheidsdatum naderen, worden in een box voor 2,99 euro aangeboden. Eerder hebben we in 24 filialen een proef gedaan met de Verspil mij niet -aanpak, die leidde tot een derde minder voedselverspilling. Deze zomer hebben we het concept daarom landelijk uitgerold.”



Ongetwijfeld blijven er aan het eind van de dag toch onverkochte producten over. Wat doen jullie daarmee?

“We proberen die reststromen zo veel mogelijk te verwaarden, het liefst op het niveau van menselijke consumptie. Daar doen we momenteel onderzoek naar in samenwerking met de Wageningen University. We bekijken ook welke samenwerkingspartijen we daarvoor aan ons willen verbinden.



Hoe is de samenwerking met Kipster tot stand gekomen?

“Zo’n vijf jaar geleden zaten ze in hun ronde langs supermarktformules ook bij ons aan tafel. Ze hadden een prachtig plan voor de productie van de meest duurzame eieren ter wereld, maar voor de bouw van de stallen was een lening nodig bij de bank die alleen verstrekt werd als wij een afnamegarantie gaven. Het risico lag dus bij ons. We geloofden in het verhaal achter Kipster, maar hadden nog geen ei gezien toen de samenwerking beklonken werd. Sinds tweeënhalf jaar liggen de eieren in de schappen, voor consumenten exclusief te verkrijgen bij Lidl. En met succes; onze klanten omarmen het Kipster-ei. Overigens worden de bake-offbroodjes uit de winkels die we voorheen moesten afschrijven, vanaf 1 juli verwerkt in voer voor de kippen van Kipster, een van de leveranciers van Lidl.” Afgelopen januari hebben we een tweede Kipster-stal geopend.”



Behalve het feit dat de kippen worden gevoed met reststromen; waarin is het duurzame beleid van Kipster nog meer zichtbaar?

“De kippenschuren zijn duurzaam gebouwd, onder andere met zonnepanelen die voorzien in de eigen energiebehoefte. Ook worden de haantjes, die een bijproduct zijn van de eieren, niet meteen vergast zoals meestal gebeurt; ze worden verwerkt in onder meer de Kipstergrillworst en rookworst die ook bij ons te koop zijn. Wist je trouwens dat witte eieren zoals die van Kipster een kleinere footprint hebben dan bruine eieren? Witte kippen hebben minder voer nodig, dat zorgt voor kleinere footprint. Zo leren wij van het concept van Kipster. We verkopen inmiddels alleen nog maar witte eieren.”



Nóg een duurzaam initiatief is de Lidl Zero in Woerden, die een jaar geleden werd geopend. De ambitie was om de eerste energieneutrale supermarkt van Nederland te zijn. Is dat gelukt?

“Ja, na nauwkeurige monitoring is gebleken dat de energierekening inderdaad op nul staat. Om dat voor elkaar te krijgen, liggen er bijna 1.800 zonnepanelen op het dak die energie leveren voor onder andere de koel- en vriesmeubelen en de verlichting. Ook zijn er bij de bouw innovatieve heipalen gebruikt die warmte en koude opslaan voor energiebesparing in de zomer- en wintermaanden. Dit filiaal in Woerden is voor ons een leerschool. Bij de bouw van nieuwe winkels, zoals die in Oosterwolde, passen we de duurzame technieken uiteraard weer toe.”

