Lidl Zero Woerden bewijst zich als energieneutraal

WOERDEN – Eén jaar nadat Lidl Zero in Woerden haar deuren opende, is gebleken dat het inderdaad de eerste energie neutrale supermarkt van Nederland is. De energierekening staat op nul euro en er bleek 200.000 kilo aan uitstoot CO2 bespaard. Marcel Ganzeboom, senior manager bouw Lidl Nederland, toont zich trots: “Lidl Zero heeft zich bewezen.”

Vorig jaar legde Ganzeboom al aan Levensmiddelenkrant uit hoe Lidl Zero Woerden de eerste energie neutrale supermarkt moest worden. Op het dak van de supermarkt en de carports op de parkeerplaats liggen 1.766 zonnepanelen die energie opwekken voor de klimaatregulering en de verlichting in de winkel. Daarnaast hebben 6.000 klanten gratis hun elektrische auto kunnen opladen. Door innovatieve heipalen te gebruiken die restwarmte- en koude kunnen opslaan, heeft het filiaal eveneens energie kunnen besparen. De technieken bleken dusdanig goed te werken dat ze al in vijf andere filialen worden toegepast. Ganzeboom: “Naast het realiseren van ons duurzaamheidsdoel, houden we de kosten laag en dat merken onze klanten weer tijdens het boodschappen doen.”

De norm

Lidl hoopt in 2021 de volgende mijlpaal te behalen in zijn duurzaamheidsambities door een totaaloppervlakte van 100.000 m2 aan zonnepanelen te hebben geïnstalleerd op haar gebouwen. Alle filialen worden ook aardgasvrij en standaard met energielabel A++++ opgeleverd. Ganzeboom: ‘’Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Lidl, zo hebben we de duidelijke ambitie om CO 2 neutraal te bouwen. We zijn begonnen met het bouwen van ons vierde BREEAM distributiecentrum in Almere. Dit distributiecentrum behoort straks opnieuw tot de duurzaamste distributiecentra van Europa.”

