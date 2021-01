Livekindly Collective en Ali B. promoten Veganuary

NIEUWVEEN – De plantaardige food multinational Livekindly Collective heeft de handen ineen geslagen met rapper en tv-persoonlijkheid Ali B. Ze hebben het gezamenlijke doel om plantaardig eten onderdeel te maken van ieders eetpatroon en organiseren daarvoor een online Ali V diner, waarin de ‘V’ voor vegan staat.

Plantaardig eten levert volgens verschillende documentaires bewezen positieve effecten op voor mens, milieu en de dieren. Een toenemende hoeveelheid Nederlanders wordt zich bewust van de voordelen dat het verwisselen van een dierlijke maaltijd voor een plantaardig alternatief oplevert. Ali Bouali ziet zichzelf als bewuste vleeseter en vervangt vijf van de zeven dagen per week een maaltijd met vlees door een plantaardig alternatief. “Het toffe van plantaardig eten is dat het lekker is en voelt”, stelt Bouali. “Tijdens én na het eten. Meer mensen moeten dit ontdekken.”

Food multinational Livekindly Collective is aan een collectief van vegan merken aan het bouwen en schaalt de productie en distributie hiervan op. Hiermee zou iedereen toegang moeten krijgen tot lekkere plantaardige producten, de samenwerking met Bouali moet de beweging verder versterken. Op 21 januari organiseren de partijen het Ali V diner. Een interactief online event vol inspiratie, een inzicht in de huidige stand van zaken rondom plantaardig eten.

Middels een video kunnen gezinnen zich kandideren. De winnaars krijgen een plantaardige maaltijdbox van LikeMeat – onderdeel van Livekindly Collective’s – thuisgestuurd, inclusief recepten. Bouali kookt met 100 Nederlandse gezinnen, ieder in eigen keuken, de plantaardige maaltijden en tijdens het diner zullen zij het hebben over alles wat met plantaardig voedsel te maken heeft. Iedereen die dat wil kan via de livestream op de website meekijken tijdens het evenement.

Bron: Levensmiddelenkrant