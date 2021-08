LTO: ‘Nederlander wil meer betalen voor duurzamer voedsel’

DEN HAAG – Onderzoeksbureau DirectResearch heeft in opdracht van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) een peiling gedaan over hoe Nederlanders denken over boeren, tuinders, voedselproductie en duurzaamheid. Nederlanders hebben de ambitie om zich meer met duurzaamheid bezig te houden en zijn bereid meer te betalen voor producten uit eigen land.