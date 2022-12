Lucas Bols neemt Fluère over

AMSTERDAM – Lucas Bols breidt het assortiment verder uit. Met ingang van 1 januari is het alcoholvrije spiritmerk Fluère onderdeel van het portfolio van Lucas Bols. Fluère, dat in 2018 werd opgericht door de twee Nederlandse ondernemers, Léon Meijers en Alfred Sandee, biedt kansen voor Lucas Bols om het portfolio te verbreden en in te spelen op veranderende consumententrends.

De Fluère-range bestaat momenteel uit vier producten: original, spiced cane, raspberry en smoked agave. De plannen zijn om in februari dit aantal uit te breiden met een bitter, dat volgens Lucas Bols een belangrijke aanvulling is op het smaakpalet en de uitbreiding van de cocktail mogelijkheden. “We zijn verheugd Fluère te mogen verwelkomen in ons merkenportfolio. We geloven in het sterk potentieel van de no-/lowalcohol markt. Het bekroonde merk Fluère zit met zijn geweldige smaak en mooie verpakkingen in de sweet spot. We geloven daarom dat Fluère een leidende rol zal spelen in deze groeimarkt. Door gebruik te maken van ons sterke distributieplatform en horeca-expertise kunnen we de schaalvergroting van Fluère versnellen”, aldus Huub van Doorne, ceo van de Lucas Bols Company. De schaalvergroting waar Van Doorne over spreekt gaat niet alleen om de positie in de retail, maar ook ligt de focus op het vergroten van de bekendheid bij de bartendergemeenschap, waarmee het merk ook in de horeca sterker zal worden.

Verscheidenheid

Léon Meijers, ceo van Fluère, reageert op de overname: “We hebben veel recept voor de manier waarop de Lucas Bols Company merken bouwt en hun sterke route-to-market en zijn dan ook verheugd dat Fluère deel gaat uitmaken van hun portfolio. We kunnen niet wachten om samen een verscheidenheid aan no-/lowalcohol cocktails te creëren door gebruik te maken van onze gezamenlijke rijkdom aan smaken en mixologie vaardigheden.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops