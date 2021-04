Lucas Bols werkt aan strategische initiatieven

AMSTERDAM – Lucas Bols lijdt onder de coronacrisis door sluiting van de horeca, reisbeperkingen en verminderde voorraden bij distributeurs. De verwachting is dat de omzet voor het boekjaar 2020/2021 57,3 miljoen euro wordt, 32 procent minder dan het jaar ervoor.

Meer dan de helft van de activiteiten van het concern is doorgaans horeca-gerelateerd, daardoor zijn de verkopen door distributeurs met 16 procent gedaald. In maart groeide die handel wel ten opzichte van het jaar ervoor, door belangrijke markten in de VS, Australië, het VK en Frankrijk.

Verlengd

De operationele winst van de producent is gedaald tot 8,6 miljoen euro. De schade door corona zou gedeeltelijk worden afgezwakt door kostenbesparende maatregelen. Verder wordt gemeld dat ze in april 2020 de overeengekomen aanpassingen van de financieringsovereenkomsten met twee jaar verlengd hebben. Huub van Doorne, ceo Lucas Bols, zegt hierover: “We zijn blij met de overeengekomen verlenging van de financieringsovereenkomsten. Hierdoor zijn we optimaal in staat in te spelen op versoepelende coronamaatregelen en een herstellende consumentenvraag. Tevens kunnen we zo verder bouwen aan onze toekomst door nieuwe strategische en commerciële initiatieven versneld tot uitvoering te brengen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of Home Shops