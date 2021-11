Maggi introduceert 100 % natuurlijke Rustic Bouillon

AMSTELVEEN – Nederlanders maakten het afgelopen jaar gebruik van zo’n 200 miljoen liter bouillon. Met de nieuwste introductie van Maggi kunnen consumenten gemakkelijk de diepe en rustieke smaak van kruiden en groente aan gerechten toevoegen.

Het Maggi Rustic Bouillon bestaat volledig uit natuurlijke ingrediënten zoals stukjes gedroogde groente en kruiden en specerijen. Daarnaast bevat het minder vet en zout dan reguliere blokjes en is deze gemaakt zonder palmolie, conserveringsmiddelen of kunstmatige kleur- en smaakstoffen.

Kookworkshop

Ter introductie organiseert Maggi samen met het tv-programma Koffietijd een interactieve kookworkshop op 9 en 14 november. Koffietijd-kok London Loy en acteur en presentator Patrick Martens leren deelnemers nieuwe gerechten klaar te maken en staan klaar om culinaire vragen te beantwoorden. Het nieuwste bouillontablet is in twee varianten beschikbaar. De Provence-variant heeft de smaak van wortel, ui, knoflook en Provençaalse kruiden. De mediterranen versie geeft gerechten de klassieke Italiaanse smaak van tomaat, peterselie, basilicum en paprika. Marlous Reijs, marketing manager food bij Nestlé Nederland: “We willen allemaal een lekkere maaltijd op tafel zetten, maar hebben ook een druk leven. Daarom vinden we het belangrijk mensen te inspireren om elke dag te koken en hier plezier in te hebben. De aromatische Rustic Bouillon biedt een simpele manier om extra smaak en kruiden aan gerechten toe te voegen. Zo heb je met Maggi Rustic Bouillon altijd de perfecte balans in je gerecht én maak je gemakkelijk een nieuwe variatie op een traditioneel recept.” Maggi Rustic Bouillon is exclusief bij Jumbo verkrijgbaar.

Bron: Levensmiddelenkrant