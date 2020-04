Maggi strijdt tegen eenzaamheid met kookactie

AMSTELVEEN – Maggi (van Nestlé) steunt Resto VanHarte in een samenwerking voor het initatief ‘Ik kook van harte voor jou’. De actie stimuleert buurtbewoners een portie extra te koken voor elkaar en is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan.

Met het ‘Ik kook van harte’-kaartje kan iedereen die graag wil helpen laten weten wat ze koken, en dat ze een portie extra maken, aan thuiszittende mensen in de buurt. Dit maakt men kenbaar door het kaartje online te delen via de (buurt)-groepsapp, via social media met de hashtag #ikkookvanharte, door het kaartje voor het raam te plaatsen of door de brievenbus te gooien bij iemand in de buurt.

Laagdrempelig

“We geloven in de verbindende kracht van koken. Voor alleenwonenden en alleenstaande ouders is de huidige situatie soms best lastig, juist nu ligt eenzaamheid op de loer”, Valerie van Schaick, business executive officer Food bij Nestlé Nederland. “Met het initiatief ‘Ik kook van harte voor jou’ kan iedereen op een laagdrempelige manier iets doen voor een ander en hem of haar een hart onder de riem steken. We zijn blij dat we met Maggi op deze manier ook een beetje hulp kunnen bieden aan Resto VanHarte en de bezoekers van haar sociale buurtrestaurants. We weten hoe belangrijk deze sociale contactmomenten kunnen zijn, voor jong én oud.”

Polle Janssens, directeur bij Resto VanHarte: “We zijn er trots op dat we samen met Maggi een initiatief zijn gestart om onze gasten in deze tijd een sociaal en buurtverbindend moment te bieden. We willen hen juist nu het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. En hopen dat heel Nederland nu massaal wil koken voor buurtgenoten en voor gasten die onze buurrestaurants normaal bezoeken.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops