Maikel Jongenelis nieuwe cfo Hak

GIESSEN – Hak stelt Maikel Jongenelis als nieuwe cfo. Met deze aanstelling wordt Lizet Friesen-Leibbrandt opgevolgd. Jongenelis is sinds 2018 in dienst als finance manager bij de conservenfabrikant. De afgelopen jaren werkte hij nauw samen met Friesen die sinds 1 oktober in dienst is bij The Sustainable Trade Initiative.