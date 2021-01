Marktaandeel Albert Heijn naar 35%

ZAANDAM – Nielsen heeft berekend dat het marktaandeel van Albert Heijn in 2020 naar 35 procent is gestegen. De groei is met name aan de sterke groei van ah.nl te danken en het toenemende belang van thuisbezorgen.

"2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten”, stelt Marit van Egmond, algemeen directeur Albert Heijn. “Meer dan ooit zijn we ons bewust van de vitale rol die supermarkten spelen in het dagelijks leven. We hebben alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat klanten gewoon hun boodschappen konden doen. Daarnaast was er ruimte voor initiatieven om klanten meer keuze en gemak te bieden zoals de uitbreiding van de online capaciteit, uitrol van zelfscan en versterkte focus op gezonder assortiment. "

Naast de pieken had de supermarktformule ook te maken met enkele dalen, zo werden een aantal Albert Heijn to go's bij universiteiten en NS-stations gesloten, en een aantal winkels in de binnensteden kregen te maken met een terugloop in de klandizie. Desondanks steeg het marktaandeel van Albert Heijn steeg in 2020 met 0,1 procent naar 35 procent, op 17 februari publiceert Ahold Delhaize de cijfers over het vierde kwartaal en gehele jaar 2020. In 2021 wil de formule verdere stappen zetten om klanten alle ingrediënten voor een beter leven te bieden en het door ontwikkelen van zijn omnichannel kanaal.

Bron: Levensmiddelenkrant