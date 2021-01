Bionext: marktaandeel biologische melk kan groter

EDE – Brancheorganisatie Bionext stelt dat de verkoop van biologische melk met gemiddeld 47 procent stijgt als er meer aandacht aan gegeven wordt in de supermarkt. Bionext is de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding en baseren zich op een pilot van de Provincie Gelderland. Hun hoop is dat er nu een landelijke pilot met interventies in de winkel zal volgen.