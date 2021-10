Marley Spoon slaat handen ineen met De Vegetarische Slager

AMSTERDAM – Marley Spoon en De Vegetarische Slager werken samen aan een limited edition vegan maaltijdbox. Deze wordt samengesteld speciaal voor World Vegan Day op 1 november.

Samen hebben ze drie recepten geformuleerd waarin de vegan kipstuckjes en de vegan kip-katsu burger van De Vegetarische Slager worden gebruikt evenals een verscheidenheid aan groenten, zaden, granen en noten. Amanda Berne, hoofd receptontwikkeling bij Marley Spoon: “De populariteit van onze vegetarische en plantaardige recepten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Niet alleen vanwege gezondheids- of milieuredenen, maar ook omdat onze klanten de recepten simpelweg heel lekker vinden. Daarom is de samenwerking met De Vegetarische Slager een match made in heaven. We willen onze klanten laten zien dat je door het weglaten van vlees niets hoeft in te leveren op smaak. Iets dat met de producten van De Vegetarische Slager gegarandeerd is.”

Stijging in vega(n)

Marley Spoon biedt maaltijdboxen aan met verse- en seizoensgebonden producten. Wekelijks bieden ze een menu met dertig wisselende recepten aan. Van deze recepten is de helft iedere week vegetarisch of vegan. Op deze manier wil de aanbieder zoveel mogelijk mensen bereiken. Uit de data van Marley Spoon blijkt dat vegan en vega maaltijden steeds populairder worden, zo bestelt bijna 75 procent van de klanten minstens één vega of vegan gerecht per week. Dit is een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

Bron: Levensmiddelenkrant