Marqt breidt bezorgservice uit naar Den Haag

DEN HAAG – Marqt ging vorige maand als eerste supermarkt een samenwerking aan met bezorgplatform Uber Eats om boodschappen te bezorgen in Amsterdam en Heemstede. De formule laat weten dat ze na dienst uitbreiden naar Den Haag.

De supermarkt zegt over de uitbreiding: “Dat het een succes zou worden in Amsterdam en Heemstede hoopten we natuurlijk al, maar dat het zó goed zou lopen hadden we niet verwacht.” Na een succesvolle start van de bezorgservice van Marqt in Amsterdam en Heemstede is het nu ook mogelijk om boodschappen te laten bezorgen in Den Haag. Ze bieden onbeperkt gratis bezorging aan t/m 25 juli voor inwoners van de hofstad.

Bron: Levensmiddelenkrant