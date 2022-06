Mars: ‘Samenwerking is in deze tijd belangrijker dan ooit’

GOUDEN PARTNER, Categorieën: Chocolade & Diervoeding, Criteria: Rendementsbijdrage & Omzetprestatie en Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Mars Nederland

VEGHEL - Maar liefst drie Gouden Partners krijgt Mars Nederland, in twee categorieën. En het begint allemaal met de basis: goed gevulde schappen tegen de best mogelijke prijs. Daarvoor investeerden customer development leader Jumbo confectionery/Dierenvoeding Roanne de Kruijk, category development leader NL Rens van de Langenberg, portfolio manager pet nutrition Kim Rijnbeek en portfolio manager bars NL/ITR Robert Hillebrand veel tijd en kennis in hun handelspartners – en dat maakt deze waardering extra leuk.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben drie Gouden Partners gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Het winnen van prijzen is natuurlijk altijd leuk. Wat deze Gouden Partner-awards extra leuk maakt, is dat het een waardering is van de handelspartners waarmee we nauw samenwerken en waarin we veel tijd en kennis investeren.”



Wat merken jullie van de geopolitieke gebeurtenissen? Hoe gaan jullie daarmee om?

“Uiteraard houden de gebeurtenissen ons allemaal bezig, zowel zakelijk als privé. Op het gebied van supply en productie bestaat meer onzekerheid dan we gewend zijn. Daarnaast zien we de kosten van grondstoffen, verpakkingen en arbeid hard stijgen. We doen er alles aan om onze producten zo goed mogelijk te kunnen leveren tegen een zo laag mogelijke prijs. We hebben hier zeer nauw contact over met onze handelspartners, heel transparant. Samenwerking is in deze tijd belangrijker dan ooit. Dankzij samenwerking en flexibiliteit zijn we in staat om de shopper zo goed mogelijk te bedienen.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar geweest met betrekking tot de categorieën waarin jullie gewonnen hebben?

“We hebben veel tijd gespendeerd met retailers om trends en categoriedata te analyseren. Hierdoor hebben we een goed beeld gevormd van toekomstige groei. Vervolgens hebben we duidelijke investeringskeuzes gemaakt. Binnen chocolade hebben we ons assortiment geoptimaliseerd en ook ons promobeleid is herzien. Al onze initiatieven moeten voldoen aan de Triple Win. Dit betekent dat zowel shoppers, retailers als Mars er beter van moeten worden. Binnen diervoeding is het schap nog belangrijker dan binnen chocolade, want 90 procent van de omzet komt hiervandaan. Dankzij de goede samenwerking met onze partners zijn we veelvuldig uitgenodigd om mee te denken over een optimale invulling van het schap en te adviseren over assortiment, schapruimte, flow, locatie en activatie. We weten dat 70 procent van onze groei wordt gedreven door de groei van de categorie. We streven dus naar totale categoriegroei.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“De basis moet goed zijn, oftewel: we houden de schappen gevuld tegen de best mogelijke prijs. We vinden het belangrijk dat de marges gezond blijven en dat de consument betaalbare kwaliteitsproducten kan kopen. Op categorieniveau kijken we verder dan het Mars-portfolio. En ook op kennisgebied weten we elkaar goed te vinden. We geven advies over de hele categorie en waar mogelijk cross-categorie. We weten dat de consument denkt in momenten. We zien nog mooie kansen richting de toekomst om hier cross-categorie op in te spelen. Deze Gouden Partner-awards zijn een mooie basis om op door te pakken.”



Hoe kijken jullie naar de samenwerking met opkomende kanalen zoals flitsbezorgers? Hoe gaat dat? Zit daar meer in voor de toekomst?

“Op korte termijn zien we vooral kansen voor de categorieën chocolade, tussendoor en ijs. Deze hebben een hoge impulswaarde. Diervoeding is een meer geplande aankoop, hoewel ook de dierensnacks goed zouden kunnen passen in het assortiment van de flitsbezorgers!”



“Mars zorgt voor goede professionele adviezen en hierbij wordt objectief naar het assortiment en de kansen gekeken”. - Wouter van Kooij, unit manager food Hoogvliet



Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.