Martini volledig duurzaam gecertificeerd

AMSTERDAM – Het heeft jaren geduurd, maar het bekende Italiaanse merk voor mousserende wijn en vermout heeft voor de hele keten een belangrijke duurzaamheidsmijlpaal bereikt. Die houdt in dat de druivensap die Martini gebruikt als grondstof afkomstig is van wijnhuizen die gecertificeerd zijn volgens de Equalitas-norm. Dat geldt als de meest uitgebreide duurzaamheidsnorm in de Italiaanse wijnbouw.