Maxxium Nederland breidt uit naar België en Luxemburg

BRUSSEL – Lucas Bols en Edrington kondigen de oprichting van de 50/50 joint venture Maxxium BeLux aan. De nieuwe venture zal de portfolio’s van Lucas Bols en Edrington distribueren in België en Luxemburg.

Maxxium Nederland begon in 2009 en de BeLux uitbreiding versterkt de samenwerking tussen de twee merken. De commerciële operatie van Maxxium BeLux is in Brussel gevestigd met back-office support van Maxxium Netherlands in Amsterdam. Hiermee wordt specifiek op de BeLux gefocust en daarbij worden kosten en schaal zo efficiënt mogelijk ingezet en complexiteit wordt vermindert.

Transities

Op 1 oktober 2021 gaat de Maxxium BeLux van start. Dit zal beginnen met de Lucas Bols-portfolio. Deze zit in de laatste fases van de overdracht van haar huidige distributeur Rémy Cointreau. Het Edrington portfolio gaat transitioneren van haar huidige distributeur Coca-Cola Europacific Partners naar Maxxium BeLux in januari 2022. Etienne Hoek (managing director Maxxium) zegt over de samenwerking: “Ik ben ongelooflijk enthousiast om met Lucas Bols, Edrington en mijn leiderschapsteam samen te werken om de expertise die is opgebouwd door de Nederlandse Maxxium naar België en Luxemburg te brengen. We hebben nu een unieke positie: een sterke basis in Nederland, synergiemogelijkheden voor de drie landen en lokale expertise per gebied, waarvan we verwachten dat ook andere merkpartners profiteren.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops