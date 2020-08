Meatless Farm komt naar Nederland

AMSTERDAM – Het in het Verenigd Koninkrijk razend populaire Meatless Farm gaat onder leiding van oud-Lidl topman Erwin Meijer haar producten in Nederland lanceren. Meijer: “We willen consumenten de kans bieden om minder vlees te eten zonder een compromis te hoeven sluiten op bijvoorbeeld smaak en favoriete gerechten.”

Meatless Farm wil na het Verenigd Koninkrijk ook de VS, Azië en Europa veroveren en begint hiervoor in Nederland. Vanaf 1 september zijn de producten al te verkrijgen via het onlinekanaal van Meatless Farm en twee weken later is het ook via Foodl te verkrijgen, de marktplaats voor horeca professionals. In het najaar wordt verdere distributie uitbreiding verwacht van het plant-based gehakt, burgers, worsten en chickenless producten. De vleesvervangers moeten volgens Meijer vooral geen compromis op de smaak van vlees zijn: “Nu plantaardige alternatieven steeds meer mainstream worden, zien we het als onze missie om wereldwijd mensen bewust te maken van de voordelen voor zichzelf, het milieu en dierenwelzijn".

Groeiende markt

De markt voor vleesvervangers is sinds een paar jaar behoorlijk aan het groeien, zeker sinds de vleesvervangers echt op vlees lijken en ook zo smaken. In 2019 is de verkoop van alternatieven voor vlees wereldwijd met 30 procent gestegen en ook in Nederland is de verwachting dat het aantal vegetariërs en veganisten snel zal groeien. Dat het huidige aantal van 1 miljoen de komende tien jaar verdubbeld, is alles behalve uitgesloten. Meijer ziet het aantal mensen dat op zoek is naar vleesvangers sterk groeien: “Een groeiend aantal consumenten kiest steeds regelmatiger voor plant-based. Onze innovatieve, duurzame en gezonde producten zorgen ervoor dat Meatless Farm goed gepositioneerd is om flink door te groeien.”

