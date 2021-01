Meatless Farm krijgt met Gorillas nieuw afzetkanaal

AMSTERDAM – Het van origine Britse Meatless Farm krijgt door de samenwerking met de Gorillas een nieuw retail-afzetkanaal. Ferry Kamp, internationale marketing directeur: “Met de Gorilla-samenwerking zijn we weer een stapje verder in onze distributieambitie. Nederland is klaar voor een vleesvervanger die gewoon echt lekker is.”

De producten van Meatless Farm zijn vers en niet voorgekookt. Alle producten worden bereid met ingrediënten van een collectief van boeren en worden gemaakt van peulvruchten zoals erwten. Met de smaak, bite en juiciness van vlees maar dan 100 procent plantaardig zijn de producten eiwitrijk en laag in verzadigde vetten. Het is na de recente samenwerking met online supermarkt Crisp een volgende stap richting beschikbaarheid op grote schaal. In het VK liggen de producten al bij de vier grote supermarkten Tesco, Sainsbury's, Morrisons en Asda en het is daar het snelst groeiende ‘plantbased' merk.

Klanten van Gorillas krijgen na bestelling binnen tien minuten per fiets de boodschappen thuis afgeleverd. Kamp: “Met deze samenwerking zien wij mogelijkheden in de stedelijke gebieden waar retailpartner Gorillas actief is. De markt voor vleesvervangers groeit snel, in Nederland momenteel met zo'n 30 procent per jaar. In Engeland zijn we de snelst groeiende partij op het gebied van vleesvervangers en we hebben hoge verwachtingen van de Nederlandse markt.”

Bron: Levensmiddelenkrant