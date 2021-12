Meatless Farm stelt Dior Decupper aan als ceo

AMSTERDAM – Meatless Farm, een van de snelst groeiende Britse merken van plantaardige vleesvervangers, stelt Dior Decupper aan als global chief executive. Oprichter Morten Toft Bech zegt dat de ceo en hij een ‘diep gevoel van doelgerichtheid delen’.

De nieuwe ceo was voorheen werkzaam als general manager van Upfield voor de Benelux en Frankrijk. Daarvoor was ze 12 jaar actief bij Imperial Brands, ook als general manager voor Frankrijk en de Benelux. Daarnaast heeft ze een achtergrond in verkoop en marketing en een decennium aan algemene managementervaring.

Duurzaam voedselsysteem

Het bedrijf heeft het streven om een duurzaam wereldwijd voedselsysteem te creëren. Decupper gaat zich focussen op de wereldwijde groeistrategie. Toft Bech zal zich richten op de langetermijnagenda op het gebied van duurzaamheid en investeringen. Hij legt uit waarom de aanstelling noodzakelijk is: “Ons bedrijf is gegroeid tot een omvang die iemand nodig heeft met Decuppers ervaring en vermogen om meerdere gebieden te leiden. Ik ben erg enthousiast en kan niet wachten om met haar samen te werken. Volgend jaar wordt een belangrijke fase in onze groei.” Over haar nieuwe functie zegt Decupper: “Werken bij Meatless Farm voelt als meer dan een baan. Je voelt de missie van het bedrijf in elke hoek. Het is open en is transparant dat het op een reis is, heeft een gevoel van creatieve urgentie en, belangrijk, het heeft een gevoel voor humor. De ingrediënten zijn aanwezig om het merk en het bedrijf niet alleen uit te bouwen tot een marktleider, maar tot een wereldveranderaar. Ik kijk er erg naar uit om samen met Morten en het team voor die status te vechten.” Het afgelopen jaar werd gewerkt aan de expansie in Duitsland, Spanje, de VS en Nederland en werd ook de catalogus uitgebreid met een groot aantal producten.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops