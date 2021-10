Meesterbrouwer Grolsch geeft uitleg op winkelvloer

Enschede – Supermarktklanten kunnen nu advies van de meesterbrouwer van Grolsch krijgen. Een interactief display maakt het mogelijk om van de brouwer zelf te horen hoe het bier smaakt.

Consumenten kunnen ter plekke een flesje Grolsch scannen en horen meesterbrouwer Marc Janssen, die achter een bar lijkt te staan, vervolgens uitleg geven over het gekozen product. Grolsch creëert hiermee een ‘nieuwe en unieke winkelervaring’, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Iris Weelink, brand activation manager bij Grolsch: “Op deze manier zijn we in staat om de consument op een leuke en verrassende manier mee te nemen in ons veelzijdige assortiment. Ons doel is het te helpen om op de winkelvloer hun keuze makkelijker te maken.”

Informatie en inspiratie

Grolsch laat voorts weten zich bewust te zijn van het belang van winkelbeleving voor de klant. Eigen onderzoek toont aan ‘dat shoppers gebaat zijn bij informatie en inspiratie als het gaat om hun bierkeuze’. De brouwer heeft vijf displays om in te zetten, het eerste is reeds geplaatst bij Albert Heijn Driessen Schuytgraaf in Arnhem. Ondernemer Driessen: “Dit display van Grolsch is uniek en vernieuwend en helpt ons bij ons doel om iedere week weer klanten te inspireren.” Omdat Grolsch het belangrijk vindt dat de displays een duurzaam karakter hebben is het de bedoeling dat ze drie jaar meegaan. Zo kunnen ze telkens opnieuw worden gebruikt en door het hele land worden ingezet.

Bron: Levensmiddelenkrant