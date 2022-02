Met de nieuwe zalmvervanger heeft Vivera weer een primeur

‘Onze plantaardige zalmfilet smelt op de tong’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES & ZUIVEL] HOLTEN - Zalm is een van de lievelingen van het visschap. Maar hoe lekker ook, de meeste zalm wordt gekweekt en dat gaat gepaard met veel dierenleed. Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel introduceert Vivera daarom een plantaardige zalmfilet. Karin Löwik, international marketing manager van Vivera, wil een gedragsverandering teweegbrengen bij de nog onbewuste vlees- en viseter en daar hoort bij dat misstanden worden benoemd. Om daarna met een oplossing te komen.

“Schattig hè, biggetjes? Bizar eigenlijk dat we er elke dag ruim twee miljoen schnitzels van maken.” Löwik gebruikt de laatste tv-commercial van Vivera om de nieuwe slagzin toe te lichten. Waar Vivera eerst als slogan ‘More Life Less Meat’ had, is die vervangen door: Vivera: Eat Open Minded. Löwik legt uit welke gedachte daaraan ten grondslag ligt: “De penetratie van vleesvervangers is zo’n 50 procent, maar we zien ook de penetratiegroei afvlakken. We merken dat we wel de flexitariërs bereiken, maar niet de grote groep mensen die niet stilstaat bij de gevolgen van het eten van vlees. Wij noemen ze unconscious carnivores . Onbewuste vleeseters. We willen ook bij deze mensen een gedragsverandering teweegbrengen. Maar hoe doe je dat? Ik geloof erg in het benoemen van de noodzaak om vervolgens perspectief te bieden, zodat mensen getriggerd worden om anders te gaan eten. Vandaar: eat open minded. ”

Alternatief

Terug naar de commercial van de schattige biggetjes. De voice-over praat over de twee miljoen schnitzels terwijl een moeder en haar jonge dochter vertederd naar de jonge varkentjes kijken. De moeder legt vervolgens verschrikt haar handen op de oren van de dochter. Löwik: “Hiermee confronteren we mensen met het feit dat schnitzels gemaakt zijn van varkens. Men weet het allemaal wel, maar staat er liever niet bij stil. Maar we bieden vervolgens ook een alternatief, namelijk een plantaardige schnitzel.” Datzelfde gebeurt nu bij de nieuwe visvervanger, een zalmfilet om precies te zijn. “Het gaat hier niet over klimaatverandering, maar over het leven in het water. Over overbevissing, en hoe zalmkwekerijen ingericht zijn. De zalmen worden vaak met veel te veel in een kooi gehouden en worden regelmatig aangevreten door zeeluis. Om die te bestrijden worden er bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het is een lijdensweg voor de vissen. Ook dit is een verhaal dat men liever niet hoort of niet weet, maar om verandering te bewerkstelligen moeten we het wel vertellen”, verduidelijkt Löwik. De plantaardige zalmfilet van Vivera is het antwoord op dat verhaal.

Omega 3

Het was nog een behoorlijke uitdaging om een plantaardige zalmmoot te ontwikkelen, vertelt Löwik. Hoe krijg je de structuur goed? Bovendien wilden de ontwikkelaars van Vivera nu eens niet soja gebruiken als basis, maar tarwe-eiwitten. “En het is gelukt”, zegt Löwik enthousiast. “De plantaardige zalmfilet heeft een lekkere vettige bite, waarmee we echt het zalmgevoel hebben nagebootst. De ‘zalm’ smelt zelfs op de tong. Het heeft ook een prachtige roze kleur en het smaakt goed. Het is alleen niet gelukt om de kenmerkende strepen die je op een zalmmoot ziet te reproduceren.” De zalmfilets – er zitten er twee van 100 gram in een verpakking – moeten worden verwarmd en dat kan op verschillende manieren. Zoals in de oven of in de pan. De visvervanger kan dan in stukjes in een salade worden verwerkt of in zijn geheel worden gegeten, bij gebakken aardappeltjes met groenten, bijvoorbeeld. Löwik: “We hebben er omega 3-vetzuren aan toegevoegd, wat ook in zalm zit. Daarnaast zit er vitamine B12 en ijzer in. Dat voegen we aan al onze producten toe, zodat mensen met een plantaardige levensstijl hier voldoende van binnenkrijgen.”

Goedkoper

Vivera, dat al ruim dertig jaar bestaat, is de derde speler in Europa, geeft Löwik aan. “We zijn altijd een beetje onder de radar gebleven, omdat we vooral focusten op de productie. Er werd meer geïnvesteerd in technologie en productontwikkeling dan in marketing. Dat leverde ook een mooie positionering op, want mede hierdoor is de prijs-kwaliteitverhouding altijd heel goed geweest. We hebben steeds veel getest en dat moet ook, want smaak is de belangrijkste barrière in deze categorie. We komen vaak als beste uit de smaaktest”, zegt Löwik niet zonder trots. Wat verwacht ze van de plantaardige zalmfilet? Hoe gaat die het doen straks? “Dat is natuurlijk altijd moeilijk inschatten, maar de smaak is goed, daar ben ik van overtuigd. Omdat vis veel minder vaak gegeten wordt dan vlees zal de rotatie lager zijn. Wel kan de prijs een gunstige invloed hebben; waar vleesvervangers vaak dezelfde prijs hebben als vlees of duurder zijn, is de plantaardige zalmfilet een stuk goedkoper dan zalm, namelijk 3,49 euro voor 200 gram. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. We gaan op meerdere vlakken hiermee tegen de stroom in zwemmen. Ik denk vooral dat we een beweging kunnen inzetten met onze zalmvervanger.”

De introductie van de plantaardige zalm wordt breed uitgezet, met een tv-campagne, advertorials in kranten en tijdschriften en een activatie, waarbij consumenten op een leuke manier kennis kunnen maken met de zalm. Ook op de winkelvloer zal de plantaardige zalm meedraaien met de week zonder vlees, onder meer met schapmateriaal.

