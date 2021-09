‘Mexicaanse keuken groeit fors’

Coop vernieuwt assortiment internationale keuken

VELP - Het assortiment voor de internationale keuken is de afgelopen tijd fors vergroot bij Coop. De formule biedt maar liefst ruim driehonderd nieuwe artikelen aan. “Er is sprake van een toenemende vraag naar internationaal assortiment en de consument heeft mede door de afgelopen coronaperiode meer tijd doorgebracht in de keuken en hierbij nieuwe recepten uitgeprobeerd”, vertelt Christian Freeke, category manager Diner bij Coop.

Coop rolt het nieuwe assortiment breed uit, maar hoeveel is afhankelijk van de ruimte per winkel. “Waar ik trots op ben is dat we de afgelopen periode compleet nieuwe keukens bij Coop hebben geïntroduceerd, zoals in week 22 de Libanese keuken en in week 34 een nieuwe lijn Caribisch streetfood. Deze waren voorheen nog niet beschikbaar. Door het toevoegen van uniek en onderscheidend assortiment zullen we beter in staat zijn om de consument een compleet assortiment aan te bieden”, aldus Freeke. De category manager gaat verder in op de introducties en vertelt waar nog kansen liggen voor fabrikanten.

Het assortiment bestaat uit veel producten. Welke landen of regio’s vinden we allemaal terug in het schap?

“Onder de internationale keuken verkopen wij de bekende, zoals Italiaans, oosters en Mexicaans, maar ook Japans, Thais, Indiaas, Surinaams zijn hier een onderdeel van. En recent zijn hier twee nieuwe keukens aan toegevoegd, namelijk: Libanees en Caribisch streetfood.”

Wat zijn de hardlopers binnen het assortiment wereldkeuken?

“Naast de Italiaanse en de oosterse keuken die al decennialang bekend zijn in Nederland, heeft de Mexicaanse keuken zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en deze groeit nog steeds fors. Daarnaast zien we steeds meer nieuwe type keukens een grotere rol krijgen binnen het schap.”

Welke rol speelt corona in de toegenomen populariteit van internationale producten en gerechten?

“Door corona zijn we meer thuis gaan koken en hadden we daar ook meer tijd voor. Hierbij zijn steeds meer mensen zelf uitgebreid gaan experimenteren in de keuken met nieuwe recepten. Ook door aanbieders van kant-en-klare maaltijdboxen zijn we vaker nieuwe gerechten gaan ontdekken. En gerechten die in de smaak vallen, worden vervolgens weer herhaald.”

Hoe zag het assortiment voor de internationale keuken er 10 jaar geleden uit bij Coop?

“Wanneer we ruim 10 jaar teruggaan in de tijd, zie je een veel beperkter aanbod. Binnen de supermarkt waren destijds vooral Italiaanse en oosterse producten te vinden. Hier zijn de afgelopen jaren fors meer keukens aan toegevoegd. Denk maar aan Mexicaans, Japans, Thais, Indiaas en Surinaams.”

Waar liggen nog kansen voor fabrikanten in de categorie?

“Door continu te blijven vernieuwen en in te spelen op de huidige trends. Gezondheid en genieten zijn het afgelopen jaar voor veel mensen nog belangrijker geworden. Een andere kans is door authentieke, lekkere en gezonde producten aan te bieden en de consument hiermee te inspireren te gaan kokkerellen.”

Bron: Levensmiddelenkrant