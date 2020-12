‘Mooie producten helpen in neerslachtige periode’

Foodybox kerst: voor elk moment tijdens de feestdagen

KOOG AAN DE ZAAN - De Foodybox kerst zit ook dit jaar weer vol met artikelen om gedurende de hele kerstperiode van te genieten. Van het verrijken van gerechten tot een makkelijke snack op ‘derde’ kerstdag, de box biedt voor elk wat wils. “Een mooie manier om het jaar af te sluiten en een moment om vooruit te kijken naar volgend jaar.”

Dat zegt Sally Snoeijink, PR executive bij Kroon op het Werk. Ze is blij met hoe goed de producten aansluiten op de feestdagen. “Voor elk product is een goede toepassing te vinden. Bijvoorbeeld met de terugkomende rode bessen van de Berrybrothers. Die passen goed bij het dessert. Of de Meer Fruit - Minder Suiker jam van Bonne Maman. De jam past goed bij het kerstontbijt, maar kun je ook gebruiken voor luxere gerechten als flensjes of in een taart. Ook voor de vegetariërs onder ons is er wat bij: de fantastische (nieuwe) vleesvervangers van Meatless Farm. En mocht voor het kerstdiner of juist na alle kerstdrukte iemand zin hebben in een luxe snack, dan kan de Nacho kit van Los Taqueros makkelijk worden bereid en sierlijk geserveerd.”



Voor Kroon op het Werk is het daarom een mooie box om het jaar mee af te sluiten. Een jaar waar omschakeling van groot belang was, volgens Snoeijink. “We verspreiden onze Foodyboxen naar 100 social influencers en 50 redacteuren. Van de redacteuren hadden we wegens corona een thuisadres nodig, want opsturen naar een redactie waar niemand aanwezig is, heeft geen zin.”



Toch noemt ze de overgang een succes. “Met de Foodybox lente in april moesten we alles nog acuut uitzoeken, maar ook deze persoonlijke melding maakte veel redacteuren blij. Je merkt ook dat men op zoek is om niet continu over neerslachtige onderwerpen te schrijven. Degenen die wij de box stuurden leken op gegeven moment te snakken om te schrijven over een ander onderwerp dan corona. Het was heel mooi dat wij ze een alternatief konden bieden met mooie producten uit de Foodybox.”

Deze editie in de Foodybox:

Bonne maman jam

Zon fruit & vegetables spruiten en sla

Lindt LINDOR bonbons

Los Taqueros empanada's en nacho kit

Meatless Farm gehakt

Stegeman vegetarische burgers

Zuivere koffie

Barefoot wijn

Berrybrothers rode bessen

Servero Fruit to go

