Mutti publiceert eerste milieurapport

AMSTERDAM – Mutti presenteert zijn eerste milieurapport met als doel om de belangrijkste milieuprestaties van de afgelopen drie jaar te systematiseren en de effecten te monitoren. Daarnaast laat het Italiaanse familiebedrijf weten dat het 1,5 miljoen euro gaat investeren in het lanceren van nieuwe milieuprojecten om duurzaamheidsinspanningen te versnellen.

Het milieurapport is de volgende stap op het gebied van ecologische duurzaamheid, waar Mutti al jarenlang in investeert. De Italiaanse fabrikant zegt het eerste bedrijf te zijn dat in 1999 de voorschriften voor gecertificeerde geïntegreerde productie goedkeurde. Hiermee werd een landbouwproductie gegarandeerd gericht op duurzamere praktijken - zonder afbreuk te doen aan de tomatenkwaliteit en traceerbaarheid tot aan het eindproduct. Twee jaar later behaalde het bedrijf de NON-GMO-verklaring. Een samenwerking met WWF Italië ging in 2010 van start, om de water- en koolstofvoetafdruk van het bedrijf en toeleveringsketen te verminderen en de biodiversiteit te behouden.

Milieukantelpunt

Francesco Mutti, CEO van Mutti SpA: “In een tijd waarin de wereld zich op een milieukantelpunt bevindt, is het belangrijk dat bedrijven hun duurzaamheidsinzet versnellen door binnen de meest impactvolle gebieden verbeteringsmaatregelen te nemen. Wij hebben een directe relatie met het milieu, waarvan de gezondheid ervan onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van onze producten. Dit is de basis voor ons eerste milieurapport, samen met een initiële investering van 1,5 miljoen euro in de periode 2022-2024 die uitsluitend bestemd is voor projecten op het gebied van ecologische duurzaamheid. Het rapport stelt ons in staat strategische interventiegebieden te identificeren en transparante doelen te stellen. Wij zullen voortdurend monitoren en actie ondernemen om de natuur ten minste een deel terug te geven van wat zij ons altijd gegeven heeft.”

Maatregelen en focuselementen

De afgelopen jaren heeft het familiebedrijf al verschillende maatregelen en focuspunten vastgesteld. Zo werd er tussen 2010 en 2015 meer dan één miljard liter water bespaard, met meer dan 60 boeren in samenwerking met WWF Italië. Daarnaast is het energieverbruik afgenomen van 1,76 gigajoule per ton in 2019 naar 1,72 in 2020. Bij de tomatenverwerker wordt 81 procent van het geproduceerde afval teruggewonnen of gerecycled. Daarnaast worden de tomaten die niet geschikt zijn voor productie gebruikt in de veehouderij of voor de productie van biogas. Tot slot wordt er ook aandacht aan de verpakkingen besteed, in 2020 was 99 procent van de primaire en secundaire verpakking recyclebaar. De doelstelling voor 2021 is om hier 100 procent van te maken. De ambitie is om ongeveer een kwart van de totaalverpakkingen van gerecycled materiaal te maken.

Bron: Levensmiddelenkrant