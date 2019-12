Jumbo Ingels: ‘Na anderhalve maand hadden we 3000 volgers’

Ondernemer Pascal Engels over een jaar Jumbo Oostburg

OOSTBURG – Carola en Pascal Ingels hebben drie Jumbo’s in Zeeland waarvan die in Oostburg nu een jaar bestaat. Het werd zijn eerste nieuw te bouwen winkel. Spannend in een plaats waar de concurrentie moordend is, maar Ingels is optimistisch: “Onze sociale media leven ook bij jongeren.”

De enige Albert Heijn van Zeeland staat ook in Oostburg en ook de enige Lidl in de omgeving is om de hoek gevestigd. Ondernemer Pascal Ingels weet dat zijn concurrenten het goed doen, maar ziet ook voordelen. “Ik ben de enige ondernemer in de omgeving. Ik kan dus meer mijn stempel drukken om me te onderscheiden. Bovendien komen Lidl-klanten uit heel de regio ook bij ons boodschappen doen.”

Kruidenier

Ingels heeft ook een winkel in Aardenburg en Breskens. Ondernemen zit in de familie. Zijn vader nam een kruidenierszaak over in Biervliet en Breskens in de jaren 70. De laatste werd een supermarkt. Aan het begin van de jaren 80 werd de supermarkt een onderneming onder de vlag van C1000. Toen die formule verdween bevond Pascal Ingels zich al langere tijd aan het roer van het familiebedrijf, met zijn vrouw Carola aan zijn zijde. In 2013 veranderde de winkel mee naar de Jumbo-formule, waarna hij in 2015 een voormalig C1000 overnam in Aardenburg. De eerste winkel die Ingels zelf opende staat in Oostburg en opende in november 2018. “Dat is heel wat anders. Het kost veel moeite om alles vanaf het begin voor elkaar te krijgen”, legt Ingels uit. “Gelukkig is het allemaal goed gegaan.”

Opgelucht

Ingels is er vooral trots op dat hij in de Zeeuws-Vlaamse regio, waar veel vergrijzing is, binnen aanzienlijke tijd een hele ploeg personeel bij elkaar kreeg, enkele maanden voordat de winkel opende. “Je moet toch zo’n 90 man zien te vinden op een arbeidsmarkt waar ook de toeristische sector uit vist.” Social media bleken de uitkomst voor Ingels. “We zijn in mei al begonnen met het bijhouden van een Facebookpagina, in de hoop dat de nieuwe winkel zou gaan leven. Na anderhalve maand hadden we dik 3000 volgers. Dat heeft zeker geholpen tijdens de wervingscampagne, die we voor jongeren ook deden op Youtube en Instagram. Het teasen voor de opening maakte mensen nieuwsgierig, ook jongelui, zo bleek. Vier maanden voor de opening hadden we het team bij elkaar. Ik weet nog hoe opgelucht ik was toen we dat rond hadden.”

België

Om de lokale markt te bedienen en op te vallen verkoopt Ingels producten uit te de streek en werkt veel samen met lokale ondernemers, bijvoorbeeld voor winacties. Zo konden klanten in totaal duizenden euro’s aan cadeaus winnen rondom het eenjarig jubileum, volledig afkomstig van lokale ondernemers. Na een jaar dat boven verwachting goed ging, mede dankzij enthousiaste zomertoeristen, onder andere uit Duitsland, staat Ingels een spannend 2020 te wachten. “Het is nog maar afwachten wat de komst van Jumbo in België gaat betekenen voor twee van mijn winkels, want uit België komt een serieus percentage van de omzet. Ik maak me daar best een beetje zorgen om. Ik wacht het advies van Jumbo af voor ik mijn winkel in Aardenburg verbouw.” Tot die tijd gaat de ondernemer een warme kerstperiode tegemoet in de vorm van drie koopavonden met markt, muziek en proeverijen in de winkels. “Veel sfeer”, zegt Ingels. “En per avond, per winkel 500 tot 1000 mensen die langskomen. Echt een stukje gezelligheid en een uitstapje voor de consument. Leuk voor iedereen.”

Bron: Levensmiddelenkrant