Nationale ‘Week van Snoep Goed’ voor gezonder snoepen

AMSTERDAM – De nationale ‘Week van Snoep Goed’ daagt Nederland uit om zeven dagen lang ongezonde snoep- en snackproducten te vervangen voor verantwoorde alternatieven. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor een gezonder voedingspatroon dat juist in deze coronatijd belangrijker is dan ooit.

De uitdaging zal plaatsvinden in de week van 18 tot en met 24 januari. Supermarkten, telers, producenten en het Nationaal Actieplan voor Groente en Fruit (NAGF) hebben zich al bij het initiatief aangesloten.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er in Nederland wekelijks 1.846.199 kilo aan snoep wordt gegeten. Toch snacken we wel steeds gezonder. In 2018 bedroeg de omzet van snackgroenten nog 86,6 miljoen euro, een jaar later werd er meer dan 100 miljoen euro omgezet en de verwachting is dat dat bedrag afgelopen jaar opnieuw werd overtroffen. Echter eten we volgens de initiatiefnemers van ‘Week van Snoep Goed’ nog steeds te ongezond. Ruim 84 procent van de Nederlanders eet dagelijks minder dan de aanbevolen hoeveelheid fruit en 94 procent eet dagelijks te weinig groenten, zo blijkt uit cijfers van het NAGF.

Gezonde toekomst

De focus van de week ligt met name op de jonge, nieuwe generatie. Het idee is dat als je hen nu gezonde variaties voorzet, dat die straks vanzelfsprekend zijn. Daan Schapendonk, een van de initiatiefnemers van de actieweek: “We willen consumenten duidelijk maken waar ze op moeten letten. Wat is gezond en hoe kun je je voedingspatroon met kleine stapjes gezonder maken. Door een specifieke datum aan de Week van Snoep Goed te koppelen is het voor mensen makkelijker zich aan het goede voornemen te houden.”

Thuiswerken

Schapendonk: “Door het thuiswerken worden we continue geconfronteerd met het eten in de kast. Op het werk heb je vaak een vast patroon waarmee je leeft. Dat patroon valt weg als je thuis bent. Je vaste eetmomenten veranderen in een groot snackfestijn.” Tijdens de coronacrisis is 18 procent meer gaan snoepen en snacken; vooral koekjes, chocolade en zoutjes of chips zijn populair.

Bron: Levensmiddelenkrant