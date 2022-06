Nederland Europese koploper Too Good To Go

AMSTERDAM – Wereldwijd redde antiverspillingsorganisatie Too Good To Go 52 miljoen maaltijden in 2021, staat in het jaarlijkse Impact Rapport dat vandaag gepresenteerd werd. Het Nederlandse succes wordt daarin ‘opvallend’ genoemd; ons land is Europese koploper met 5.234.897 geredde maaltijden in het jaar 2021. Dat is 45 procent meer dan een jaar eerder en zou omgerekend neerkomen op 14.007 vluchten van Amsterdam naar New York.

Wereldwijd werkt de organisatie samen met meer dan 100.000 partners, Nederland neemt daarvan ruim 7.000 voor rekening. De meeste Nederlandse maaltijden werden gered in Zuid-Holland (ruim een miljoen), Noord-Holland en Noord-Brabant. Een groot deel van de geredde maaltijden (78 procent) bestond het afgelopen jaar uit zogenaamde Magic Boxen; het is een verrassing wat hierin zit. Het gros van de geredde maaltijden (2.930.422) komt uit retail, maar ook bakkerijen nemen een flink aandeel in (1.924.027). Horeca is goed voor 380.448 geredde maaltijden in 2021.

Bewustwording

Country manager Too Good To Go Nederland Geertje Zeegers is ‘supertrots’ op wat de organisatie heeft bereikt, maar blijft kansen zien om de maatschappelijke impact te vergroten: “Het dreigende voedseltekort, mede als gevolg van de aanhoudende droogte en oorlog in Oekraïne, is helaas een actueler thema dan ooit. De klimaatcrisis legt maatschappelijke weeffouten bloot en de manier waarop we omgaan met ons voedsel is hierin een belangrijke pijler. Met onze snelgroeiende app bewijzen we dat het mogelijk is om voedselverspilling terug te dringen”.

De komende tijd zet Too Good To Go in Nederland in op een verdere uitbreiding van de app en op meer aandacht voor voedselverspilling bij mensen thuis, bijvoorbeeld door meer bewustwording te creëren rondom thema’s als de vaak verkeerd geïnterpreteerde THT-etikettering.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops