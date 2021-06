Nederland krijgt er nóg een flitsbezorger bij: Getir

AMSTERDAM – Boodschappenservice Getir lanceert zijn service nu ook in Nederland. Het van oorsprong Turkse bedrijf geeft aan Amsterdam de primeur. Dit vier maanden na een succesvolle start in Londen.

Na Picnic, Gorillas en Flink komt er een nieuwe boodschappenservice in Nederland. Getir zegt de boodschappen te leveren binnen tien minuten na bestelling in de app.

Dag en nacht

Het nieuwe distributiecentrum is geopend rond het centrum van Amsterdam. Dit dc is ook het pick-uppoint voor de bezorgers op e-bikes en e-scooters. Bestellen gaat via de app, zeven dagen per week, dag en nacht. Getir heeft een assortiment dat bestaat uit ruim duizend supermarktproducten. Dit wordt de komende weken nog uitgebreid, op basis van het zoek- en bestelgedrag van de Nederlandse appgebruikers. Ook kunnen klanten een voorstel doen in de app voor een product dat ze nog missen.

Eerste flitsbezorger

In 2015 startte het bedrijf als eerste flitsbezorger. Het bedrijf claimt de snelste bezorging te leveren door gebruik te maken van innovatieve technologie. Het team bestaat momenteel uit meer dan 10.000 mensen wereldwijd. Nazim Salur, oprichter van Getir, legt uit waarom is gekozen om in Nederland neer te strijken: “We concentreren ons in de komende periode op een klein aantal landen binnen de Europese markt en Nederland is topprioriteit voor ons. Het is het land van handel en innovatie. Nederlanders zijn voorlopers en staan ervoor open om dingen op innovatieve wijze te doen. We zien Amsterdam als een belangrijke tech-hub.” Na Amsterdam begint Getir de komende weken in Frankrijk (Parijs) en Duitsland (Berlijn). In de tweede helft van het jaar wil de Turkse bezorgdienst ook van start gaan in de Verenigde Staten.

Bron: Levensmiddelenkrant