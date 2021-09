‘Nederlanders denken nu na over welk bier bij welke maaltijd past’

Branchevereniging Nederlandse Brouwers spreekt over veranderingen in het bierlandschap

[SPECIAL WARME EN KOUDE DRANKEN] DEN HAAG - De Nederlandse brouwerijen hebben veel te lijden onder de coronacrisis. Thuisconsumptie compenseert maar gedeeltelijk de achterblijvende bierverkopen aan de horeca, zei branchevereniging Nederlandse Brouwers vorige maand. Ook heeft de biersector te maken met maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord, veranderingen in het statiegeldsysteem en de opmars van alcoholvrij bier. Levensmiddelenkrant sprak erover met Lucie Wigboldus, directeur bij Nederlandse Brouwers.

Nederlandse Brouwers is een vereniging met als leden veertien brouwerijen die 95 procent van het Nederlandse bier produceren. De andere 5 procent wordt gemaakt door craftbrouwerijen. Als branchevereniging vertegenwoordigt zij de belangen van de leden. Zij moet in gesprek gaan over onder andere verantwoord alcoholgebruik, duurzaamheid en fiscale zaken. De vereniging brengt ook cijfers van de branche naar buiten. Vorige maand meldde Nederlandse Brouwers dat er in het eerste halfjaar van 2021 4,5 procent meer bier is verkocht dan in dezelfde periode het jaar ervoor. In vergelijking met de pre-COVID-periode van januari tot en met juni 2019 is er nog wel 8,4 procent minder bieromzet gedraaid. Volgens Wigboldus blijft het spannend wat er nu in tijden van corona gaat gebeuren: “We zijn blij dat er meer mogelijk is, maar je weet onder andere door de coronavarianten niet wat er gaat gebeuren de komende maanden. Deze onzekerheid maakt het lastig voor de ondernemers.” De directeur zegt wel dat er goed nieuws te melden is wat betreft verantwoord alcoholgebruik: “Wij hebben onlangs het Nationaal Bieronderzoek uit laten voeren. Dat is een jaarlijks onderzoek onder bierconsumenten. Daaruit blijkt dat alcoholvrij enorm aan het groeien is. 2020 was een slecht jaar voor ons vanwege corona, waardoor het slecht ging met de biermarkt. Uit het onderzoek blijkt dat alcoholvrij volledig geaccepteerd is en dat twee op de vijf Nederlanders nu vaker alcoholvrij bier zegt te drinken dan een jaar geleden, ook in sociale omgevingen. De consumenten drinken het omdat ze het echt lekker vinden, en omdat het gezelligheid zou toevoegen aan een feestje.

Brouwerijen hebben veel gedaan om het lekkerder te maken. Ook de alcoholvrije speciaalbieren en alcoholarm bier maken een enorme groei door. Laatstgenoemde soort bevat maximaal 1,2 procent alcohol. Die toegenomen belangstelling zien we ook terug in de verkoopcijfers. Alcoholvrij is in 2020 met 8,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Een op de veertien verkochte biertjes is nu alcoholvrij.”

Aandacht

Wigboldus vertelt verder dat er meer aandacht is voor bier bij het eten: “Nederlanders denken nu na over welk bier bij welke maaltijd past. Het bieraanbod van supermarkten is enorm gegroeid, dat is prachtig om te zien. Er zijn nu grotere bierschappen met meer keuze voor meer gelegenheden. Ook groeit het aantal bier- en spijscombinaties, en worden er meer trainingen gegeven over bier.” Het lijkt wel alsof bier meer op dezelfde manier geconsumeerd wordt als wijn. “Het ligt inderdaad niet meer heel ver uit elkaar”, reageert de directeur. Daar liggen volgens haar ook kansen voor de bierbrouwers. “Als je lekker en goed bier weet te brouwen dat ook past bij bepaalde gerechten, dan kun je het heel goed doen. Op dit moment zijn er meer dan achthonderd brouwerijen ingeschreven bij de KvK, er is dus zeker een markt voor. Nederlanders zijn bier interessanter gaan vinden.”

Samenwerking

Op het gebied van duurzaamheid pakt de branche zijn kansen door samen te werken. Onlangs won het typische Nederlandse bierflesje (BNR-fles) de European Refillable Award, op de European Reuse Conference in Berlijn over herbruikbare verpakkingen. Dit vanwege de lange historie sinds het ontstaan in de tachtiger jaren en omdat er nog steeds nieuwe deelnemers toetreden. Wigboldus meldt dat consumenten zich nu realiseren hoe bijzonder dat systeem is. “Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bierdrinkers een voorkeur hebben voor de hervulbare fles. De bruine fles kan veertig keer worden hergebruikt, dat is ontzettend duurzaam en daarom uniek in Europa.” Waar de bierfabrikanten nu mee bezig zijn op gebied van duurzaamheid is meer dan alleen het al bestaande statiegeldsysteem op flesjes. “De implementatie van statiegeld op blik is op 31 december 2022, en we zijn ook aan het kijken naar alternatieven voor sixpack-folies. Zo willen wij nog meer bijdragen aan duurzaamheid”, aldus de directeur.

Nationaal Preventieakkoord

Duurzaamheid is niet de enige pijler waar de branche zijn verantwoordelijkheid neemt. “Het Nationaal Preventieakkoord moet problematisch alcoholgebruik verminderen. In 2020 is het percentage overmatige alcoholdrinkers verlaagd naar 6,9 procent. In 2019 was dat nog 8,5 procent. Een mix van maatregelen van het akkoord bewerkstelligt deze vooruitgang. Zo moeten onder andere strikte regels voor alcoholreclame, meer beschikbaarheid van alcoholvrij bier op verenigingen, een verbod op alcoholreclameborden langs amateursportverenigingen en promotie van alcoholvrij op studentenverenigingen ervoor zorgen dat de 2040-doelen van het Preventieakkoord worden behaald. Die doelen zijn dat jongeren en zwangere vrouwen geen alcohol meer drinken en dat het aantal te veel drinkende volwassen Nederlanders daalt naar maximaal 5 procent. De brouwers zijn nu druk met de invoering van die maatregelen. De nieuwe Alcoholwet die 1 juli in werking is getreden, vloeit ook voort uit het Nationaal Preventieakkoord. De overgang naar die nieuwe wet is goed verlopen”, meldt Wigboldus.

Studenten op studentenverenigingen massaal aan het alcoholvrije bier? De directeur ziet dat er een cultuuromslag gaande is. “De eerste stap is dat op de meeste verenigingen nu alcoholvrij beschikbaar is. Bartrainingen en voorlichting moeten bijdragen aan de cultuurverandering.”

Bron: Levensmiddelenkrant