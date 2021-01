Nederlands bedrijf ontwikkelt alternatief voor ganzenlever

HARDERWIJK – Innogusto gaat een nieuwe plantaardige variant van foie gras op de markt brengen. Het product is gemaakt op basis van erwten- en tuinbonenproteïne.

Foie gras is een van de meest omstreden vleesproducten. In bepaalde landen is de productie ervan verboden, maar wordt de import toegelaten. Een plantaardige ganzenlever past volgens Innogusto in de trend dat steeds meer consumenten kiezen voor minder of geen vlees, zonder een compromis te sluiten op smaak.

Volgens het bedrijf komt de smaak en textuur dicht bij het origineel - naturel of gearomatiseerd. Ze willen zich onderscheiden door minder verzadigde vetzuren, minder zout en geen noten te gebruiken. Het product komt in de vorm van zowel een paté als in een terrine die in plakjes gesneden kan worden. Het bedrijf zegt dat de eerste proeven veelbelovend zijn. Het is de bedoeling dat het product in de loop van 2021 op de markt zal komen.

Bron: Levensmiddelenkrant