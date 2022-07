Nestlé: ‘Alle seinen voor verdere groei in de categorie staan op groen’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Vleesvervangers/Vegetarisch Criterium: Rendementsbijdrage Winnaar: Nestlé

AMSTELVEEN - Ongekende categoriegroei, dan heb je het natuurlijk over vleesvervangers. Nestlé is daarin een belangrijke speler met Garden Gourmet. En dat valt op bij de retailers, die hen op het criterium Rendementsbijdrage waarderen. Maarten Wismans, category lead plant-based: “Het succes van deze introducties geeft veel vertrouwen voor alle innovaties die nog op de planning staan.”

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Het is een prachtige erkenning vanuit onze retailpartners voor de inspanningen die we op het gebied van marge doen. In turbulente tijden zorgen we voor goede marge én blijven we investeren in duurzame en innovatieve groei van de categorie.”

Wat merken jullie van de geopolitieke gebeurtenissen?

“Nestlé heeft net als andere voedselproducenten te maken met stijgende kosten. Tevens is het door de oorlog in Oekraïne ook lastiger geworden om te voorspellen hoe consumentengedrag zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Nestlé blijft zich richten op het ontwikkelen en verbeteren van (nieuwe) producten. De oplopende grondstofkosten hebben dan ook geen invloed op het innovatiebeleid. Innovatie blijft onafhankelijk van de marktsituatie altijd relevant. Zo kan innovatie er ook voor zorgen dat voedsel betaalbaar blijft. Daar zijn we eveneens mee bezig.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van ongekende groei van de categorie. Naast een goede marge zorgt Garden Gourmet ook voor verbreding van de categorie door de introductie van nieuwe segmenten (Vuna) en nieuwe proposities in grote groeisegmenten (Garden Gourmet gemarineerde stukjes). Het succes van deze introducties geeft veel vertrouwen voor alle innovaties die nog op de planning staan.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Als marktleider in de categorie voelen we ons verantwoordelijk voor het laten groeien van de totale categorie. Op basis van diepgaande marktonderzoeken en verkoopcijfers en met hulp van onze retailpartners hebben we een nieuwe categorievisie gelanceerd. Alle seinen voor verdere groei in de categorie staan op groen. Samen met onze retailpartners gaan we deze visie, in de komende jaren, op de winkelvloer tot leven brengen.”

Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst?

“Wij zullen doorgaan met het introduceren van verrassende innovaties, die op het gebied van smaak, Nutri-Score en gebruik van innovatieve technologie, de groei van de totale categorie zullen vergroten. Daarmee zorgen we voor een kwalitatieve impuls van de categorie en dat meer mensen vaker van plant-based gerechten kunnen genieten.”

“De samenwerking met Garden Gourmet voelt heel professioneel en prettig aan, ook al werken we nog niet zo lang samen.”

Daan Temminck

category manager (a.i.) bij Coop