Nestlé brengt drank op basis van erwteneiwit uit

AMSTELVEEN – Nestlé komt met een nieuw merk plantaardige producten en voedingssupplementen. Het voedingsmiddelenconcern komt nu met Wunda, een product op basis van erwteneiwit.

Na soja-, haver- en amandeldrank is dit de derde generatie plantaardige drank. Volgens het bedrijf neemt de voorkeur voor een plantaardige levensstijl steeds meer toe onder consumenten, en ziet daardoor de markt hiervoor groeien. Wunda is volgens de producent door het sleutelingrediënt ‘erwteneiwit’ en zachte smaak veelzijdig in gebruik. Daardoor is het geschikt voor de koffie, smoothies of bij het ontbijt. Het is rijk aan proteïne, vezels en calcium, en bevat vitamine D, B12. Ook is Wunda vegan, glutenvrij en laag in suikers en vetten, aldus Nestlé.

Shots

Het assortiment van Wunda bevat naast plantaardige drank ook food supplement shots. Deze voedingssupplementen hebben als hoofdbestanddeel fruit en ondersteunen het immuunsysteem. De shots bevatten vitamine B12, D3, ijzer, zink en calcium, en zijn vrij van toegevoegde suikers en concentraten. Het gehele assortiment van Wunda is veganistisch en CO2-neutraal.

Verkrijgbaar

‘Plant based, not milk’ is het plantaardige deel van het merk en is verkrijgbaar in Original, Unsweetened en Chocolate. De shots zijn verkrijgbaar in de smaken Immuno Bosbessen & Munt en Immuno Mango & Gember. De producten zijn vanaf 10 mei te koop bij Jumbo en vanaf 9 augustus bij Albert Heijn.

Bron: Levensmiddelenkrant