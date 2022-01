Nestlé en Van Geloven tijdelijk uit schappen Albert Heijn

Commerciële onderhandelingen beleven hun voorlopige dieptepunt

NIEUWVEEN – De commerciële onderhandelingen tussen retailers en fabrikanten verlopen moeizaam dit jaar. Na Jumbo laat nu ook Albert Heijn weten de voorgestelde prijsstijgingen te hoog te vinden. Hierdoor zijn niet alle producten van Nestlé en Ad van Geloven in de winkels te vinden.

‘Wij streven altijd naar zo laag mogelijke prijzen voor onze klanten. Hiervoor voeren wij elk jaar gesprekken met onze leveranciers. Daar komen we bijna altijd in goed overleg samen uit. Helaas is het gesprek met Nestlé momenteel vastgelopen omdat Nestlé prijsverhogingen wil doorvoeren van boven de 20 procent, die onvoldoende verklaarbaar zijn vanuit kostenstijgingen. Dit vinden wij onacceptabel voor onze klanten. Nestlé heeft hierop eenzijdig besloten ons (tijdelijk) niet meer te leveren’, laat de Zaanse formule weten in een schriftelijke verklaring.

Onderhandelingsstrategie

Eerder vertelde Ton van Veen, cfo van Jumbo, het volgende aan De Stentor: “Ik weet zeker dat ze [sommige fabrikanten van levensmiddelen, red.] extra marge proberen te vangen, sommige prijzen liggen beduidend hoger dan wat de markt en het inflatieniveau aangeven. We kunnen die prijzen en percentages goed in de gaten houden en dus zien we ook wanneer het in onze ogen niet klopt. Dan krijgen we een stijging voor onze kiezen die niet realistisch en zeker niet wenselijk is. Een deel kunnen we zelf verwerken, maar het houdt een keer op. We kunnen dit niet onbegrensd doorberekenen aan onze klanten.” Reden voor Levensmiddelenkrant om een rondje te bellen. Want wat is er precies aan de hand? Volgens retailexpert Laurens Sloot is het allemaal onderdeel van de onderhandelingsstrategie. “De onderhandelingen zijn ieder jaar heel stevig en kunnen soms tot een tijdelijke boycot van producten leiden”, aldus Sloot. Dat blijkt nu: ‘We vinden het ontzettend vervelend voor klanten dat ze momenteel niet alle producten van Nestlé in onze schappen kunnen vinden zoals Nescafé, Maggi, Kitkat en Garden Gourmet’, aldus de woordvoerder van Albert Heijn.

Pandemie

Sloot laat weten dat de onderhandelingen weliswaar de laatste jaren rustig verliepen, maar sinds de pandemie zijn de kosten van energie, vervoer en grondstoffen zo sterk gestegen, dat fabrikanten hun eigen kostprijs soms wel met 10 procent of meer hebben zien stijgen. Of een prijsstijging van 10 procent – of 20, zoals in het geval van Nestlé volgens AH – voor sommige producten terecht is of niet, dat is natuurlijk de vraag. “Dat is ook voor retailers moeilijk in te schatten”, aldus Sloot, die concludeert dat het uiteindelijk vrijwel altijd tot een deal komt. Dat verwacht Albert Heijn ook. ‘Uiteraard hopen we er zo snel mogelijk uit te komen met Nestlé’, laat de Zaanse grutter weten. En wat betreft de onderhandelingen met Ad van Geloven: ‘Deze zijn in de afrondende fase. Wij gaan ervan uit hier op hele korte termijn uit te zijn en dat Ad van Geloven de leveringen direct hervat.’

Verantwoorde prijsverhoging

Nestlé ziet zich inmiddels genoodzaakt te reageren op de aantijgingen van Albert Heijn en komt met een verklaring: ‘Het is waar dat we momenteel in prijsonderhandelingen zijn met Albert Heijn. En door de wereldwijde inflatie is een prijsverhoging onvermijdelijk. Maar de 20 procent verhoging die Albert Heijn in de media heeft gebracht is verre van correct. Wij betreuren het dat dit in de media is gekomen omdat wij uit respect niet willen communiceren over onderhandelingen met retailers. Wij zijn van mening dat we samen met onze retailpartners moeten werken aan een verantwoorde prijsverhoging die rekening houdt met de belangen van onze consumenten en iedereen in onze waardeketen, onze boeren, leveranciers en onze medewerkers.’

Begrip

Veel andere fabrikanten, Van Geloven incluis, houden liever hun lippen stijf op elkaar. Ook de FNLI doet geen uitspraak over deze kwestie, maar erkent dat het uiteindelijk in het belang van zowel supermarkten als producenten is om tot een eerlijke overeenkomst te komen. “Het is een uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden en over en weer begrip past daarbij.”

Bron: Levensmiddelenkrant