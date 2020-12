Nestlé haalt 113.740 euro op voor het Rode Kruis

AMSTELVEEN – Nestlé heeft een bedrag van 113.740 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Tussen 30 november en 6 december doneerde het bedrijf 30 cent voor elke twee verkochte deelnemende actieproducten bij Albert Heijn.

Met het opgehaalde bedrag deelt het Rode Kruis boodschappenkaarten uit ter waarde van 15 euro aan hard getroffen huishoudens uit groepen die niet door de reguliere hulpverlening worden geholpen. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale organisaties met toegang tot deze doelgroepen. Ongedocumenteerde groepen mensen hebben door het wegvallen van hun inkomsten grote moeite om in hun basislevensbehoeften te kunnen voorzien. Een groot deel van deze mensen werkte voor de coronacrisis bijvoorbeeld in de schoonmaak, de bouw en in de horeca.

Marjolijn Niggebrugge, commercieel directeur Nestlé: ‘‘Voor de groep voor wie voedselhulp van ongekend groot belang is en daar nu geen toegang toe heeft is de winkelvloeractie ‘Boodschappen voor jou, boodschappen voor hen’ bij Albert Heijn opgezet. In één week tijd hebben we €113.740,- opgehaald. Van dat bedrag kunnen meer dan 7.500 huishoudens boodschappen gaan doen met behulp van de speciaal uitgereikte boodschappenkaarten.’’